Однак іноді буває важко підібрати саме ті слова, що передадуть усю глибину почуттів. Щоб ви могли красиво привітати найдорожчих, 24 Канал підготував особливу добірку привітань з Різдвом Христовим у картинках, прозі й віршах.

Різдво 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

У Різдво бажаю тобі процвітання, миру в домі, гармонії в родині, достатку і добробуту. Нехай життя буде добрим до тебе, нехай тебе чекає безліч яскравих, чудових подій. Бажаю, щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки хороші люди, щоб кожен новий день приносив тобі радість, щоб твоє майбутнє було щасливим.

***

Вітаю з чистим і світлим святом Різдва! Нехай воно розтопить всі печалі й відкриє двері до щастя і великого дива, хай доля позбавить від заздрості та лестощів, нехай буде місце у серці для любові й честі, хай освітлює шлях яскраве світло надії та сяйво удачі.

Привітання з Різдвом 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У Вашій світлиці.

Щоби вам у вашому домі

Усього було доволі!

Хай сиплються гроші

Вам дощем із неба,

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров'я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

Привітання з Різдвом 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Як блага звістка про народження Ісуса колись осяяла світ, так нехай світло цього великого свята сьогодні осяє душі та наповнює їх щирою вірою, благодаттю, спокоєм і гармонією.

***

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі завжди живе надія, нехай любов та віра не покидають ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і дарувало лише гарні сюрпризи.

Привітання з Різдвом 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

***

Привітаю вас сьогодні

Від душі зі святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

