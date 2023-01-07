Що не можна робити на Різдво: основні правила та народні прикмети у свято
7 січня 2023, 06:10Читать новость на русском
7 січня в Україні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем. Цей день присвячений дню народження Ісуса, який прийшов на землю для порятунку всього людства. Як і кожне велике свято воно має свої певні народні традиції й обмеження.
Різдво асоціюється зі теплом та сімейним затишком, а також красивими різдвяними традиціями, які додають особливої атмосфери. Вся сім'я збирається за святковим столом, де знаходиться 12 страв, й очікує першої зорі у небі, яка нагадує Вифлеємську зорю, зазначає 24 канал.
Читайте також З Різдвом Христовим 2023: чудові привітання зі світлим святом у віршах та прозі
Що не можна робити на Різдво
- Не можна протягом дня їсти до початку самої вечері.
- Не можна сваритися й ображати один одного.
- Після Святої вечері (6 січня) не можна прибирати страви зі столу до настання Різдва.
- Не можна у старому чи брудному одязі сідати за святковий стіл.
- Не можна прати, прибирати чи займатися будь-якою важкою роботою.
- Не варто займатися рукоділлям, вишиванням в'язанням чи шиттям.
- Не можна відмовляти нужденному у допомозі.
- Не можна ворожити.
- Не можна покидати свій дім.
- Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.
- У свято не можна переїдати.
- Напередодні Різдва у Святий вечір не можна їсти м’ясо та продукти тваринного походження.
Різдво в Україні – що не можна робити, основні заборони та прикмети / Фото Главком
Різдво 2023 – народні прикмети
- Якщо на Різдво йде сніг, то майбутній рік буде вдалим.
- Якщо напередодні Різдва є хуртовина, то це до ранньої весни, а якщо Різдво буде теплим – то весна навпаки, буде холодною.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то вас очікують радісні новини.
- Якщо будуть сильні морози, то це до багатого врожаю.
- Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.
- Якщо на Різдво буде тепло, то весна буде холодною.
- Якщо на небі видно зірки – варто очікувати хорошого врожаю гороху та гречки.
- Якщо у ніч із 6 на 7 січня вигляне молодий місяць, то рік буде легким та прибутковим.