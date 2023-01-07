Що не можна робити на Різдво: основні правила та народні прикмети у свято

7 січня в Україні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем. Цей день присвячений дню народження Ісуса, який прийшов на землю для порятунку всього людства. Як і кожне велике свято воно має свої певні народні традиції й обмеження.

Різдво асоціюється зі теплом та сімейним затишком, а також красивими різдвяними традиціями, які додають особливої атмосфери. Вся сім'я збирається за святковим столом, де знаходиться 12 страв, й очікує першої зорі у небі, яка нагадує Вифлеємську зорю, зазначає 24 канал.

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Що не можна робити на Різдво

Не можна протягом дня їсти до початку самої вечері.

Не можна сваритися й ображати один одного.

Після Святої вечері (6 січня) не можна прибирати страви зі столу до настання Різдва.

Не можна у старому чи брудному одязі сідати за святковий стіл.

Не можна прати, прибирати чи займатися будь-якою важкою роботою.

Не варто займатися рукоділлям, вишиванням в'язанням чи шиттям.

Не можна відмовляти нужденному у допомозі.

Не можна ворожити.

Не можна покидати свій дім.

Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.

У свято не можна переїдати.

Напередодні Різдва у Святий вечір не можна їсти м’ясо та продукти тваринного походження.

Різдво в Україні – що не можна робити, основні заборони та прикмети / Фото Главком

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