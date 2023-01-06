На жаль, цьогоріч багато хто з українців не зможе бути вдома у свято, проте це не привід сумувати. Щоб ви могли привітати найрідніших вам людей й подарувати їм трішки радості, пропонуємо різдвяну добірку привітань у віршах та прозі, які зможуть зігріти серця, пише 24 канал.
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Привітання з Різдвом Христовим у віршах
Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну, а всім Вам на Різдво Христове -
Я бажаю просто в Мирі жить!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі й в справах усіх!
Різдво Христове 2023 – привітання зі святом у віршах та прозі / Фото Canva
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
***
У день святий Різдва Христового
Бажаю щастя Тобі земного,
Бажаю в душах відродити
Уміння вірити, любити,
А Бог щедрою рукою
За Твою віру, за терпіння,
Своє надасть благословіння.
***
У Віфлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.
***
З Різдвом вітаю вас Христовим!
Хай буде все в житті казково.
Хай гроші в дім рікою ллються,
Борги швиденько віддаються.
Здоров’я вас хай не підводить,
Хай на городі гарно вродить,
Лунає сміх у вашій хаті.
Щасливі будьте та багаті!
Привітання з Різдвом в Україні – вірші та проза / Фото Canva
Привітання з Різдвом Христовим у прозі
З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!
***
Вітаю з радісним святом Різдва Христового! Хай у вашій душі назавжди поселяться мир, щастя та доброта. Хай ваш дім буде повний любові, а близькі та рідні люди будуть завжди поряд. Хай кожен день буде багатий на Боже благословіння і хай серце нічого не потребує!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя краще! Любові, уваги, тільки хороших новин і прекрасного святкового часу.
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Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!
Різдво Христове – привітання у прозі та віршах / Фото Canva
Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити тільки добре в навколишньому світі та знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити й ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.
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У цей чарівний зимовий день, коли весь світ святкує народження Ісуса Христа, хочеться побажати вам миру і добробуту, здоров’я і душевного спокою. Нехай за сердитою хуртовиною полетять печалі й тривоги, а через поріг вашого будинку увійдуть всередину нього три сестри – Віра, Надія і Любов. Адже якщо ці три сестриці збираються разом в одному будинку – там народжується і росте щастя! Нехай ваше маленьке щастя з крихітного немовляти виросте до величезного велетня, щоб ви змогли поділитися ним з ближніми! Будьте завжди щедрі й вам воздасться! Добра вам і Божої благодаті.
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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це по-справжньому казкове свято подарувало найщиріші емоції та приємні несподіванки. Нехай жоден із днів не обходиться без щасливих та радісних моментів. Нехай зігрівають душу сімейні зустрічі, а в будинку завжди панує затишок та добробут.
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На Різдво в сімейному колі подякуємо Христу та Господу молитвою, адже вони чують всі наші думки та сподівання, а також бачать всі дії. Бажаю кожному отримати власне щастя та душевний спокій. Хай збудуться найбажаніші мрії!