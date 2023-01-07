Рождество ассоциируется с теплом и семейным уютом, а также красивыми рождественскими традициями, придающими особую атмосферу. Вся семья собирается за праздничным столом, где находится 12 блюд, и ожидает первой звезды в небе, напоминающей Вифлеемскую звезду, отмечает 24 канал.
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Что нельзя делать на Рождество
- Нельзя в течение дня есть до самого ужина.
- Нельзя ссориться и оскорблять друг друга.
- После Святого вечера (6 января) нельзя убирать блюда со стола до наступления Рождества.
- Нельзя в старой или грязной одежде садиться за праздничный стол.
- Нельзя стирать, убирать или заниматься какой-либо тяжелой работой.
- Не стоит заниматься рукоделием, вышиванием вязкой или шитьем.
- Нельзя отказывать нуждающемуся в помощи.
- Нельзя гадать.
- Нельзя покидать свой дом.
- Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.
- В праздник нельзя переедать.
- В канун Рождества в Святый вечер нельзя есть мясо и продукты животного происхождения.
Рождество в Украине – что нельзя делать, основные запреты и приметы / Фото Главком
Рождество 2023 – народные приметы
- Если на Рождество идет снег, то предстоящий год будет удачным.
- Если в канун Рождества есть метель, то это до ранней весны, а если Рождество будет теплым – то весна наоборот, будет холодной.
- Если птица на Рождество постучала в окно, то вас ожидают радостные новости.
- Если сильные морозы, то это к богатому урожаю.
- Бурная вьюга предвещает хороший урожай меда.
- Если на Рождество будет тепло, весна будет холодной.
- Если на небе видны звезды – стоит ожидать хорошего урожая гороха и гречихи.
- Если в ночь с 6 на 7 января выглянет молодой месяц, то год будет легким и прибыльным.