Рідкісні та сильні: імена для хлопчиків та дівчат на букву "Я", які повертаються в моду

Сьогодні батьки все частіше відходять від звичних запозичених імен і шукають для дітей щось справді унікальне з глибоким корінням. Останніми роками особливий сплеск зацікавленості викликають давні українські імена на букву "Я".

Українська антропонімічна традиція багата на мелодійні та величні варіанти, багатство яких сформувалося ще за часів Київської Русі та козаччини. Більшість із цих імен мають слов'янське походження та тісно пов'язані з культом сонця, світла, сили та весняного відродження.

Давній корінь "яр" традиційно означав пристрасть, буйну силу та розквіт природи. Якщо ви шукаєте для дитини ім'я, яке вирізнятиметься з-поміж інших і водночас нестиме потужну історичну пам’ять, варто звернути увагу на ці давні перлини.



Рідкісні імена дітей на букву Я / Unsplash

Старовинні українські імена на "Я", що повертаються у вжиток

Яромира – витончене жіноче ім'я слов'янського походження, яке утворюється з двох слів: "яр" (сонячний, яскравий, життєдайний) та "мир" (спокій, злагода). У давнину вважалося, що дівчинка з таким ім'ям приноситиме в дім світло, гармонію та захищатиме родину від чвар.

Ясен – рідкісне чоловіче ім'я, яке походить від назви священного для слов'ян дерева або від прикметника "ясний", "світлий". Це ім'я символізує чисті помисли, духовну висоту, міцність духу та зв'язок із природою.

Ярош – давнє чоловіче ім'я, яке в українській традиції вважається побутовою формою від канонічного імені Єрофій (із грецької – "освячений Богом") або ж скороченням від слів "Ярослав" чи "Яромир". Воно уособлює шляхетність, відвагу та юнацький запал, а пізніше стало основою для багатьох козацьких прізвищ.

Ясна – коротке, але дуже виразне жіноче ім'я. Воно означає "світла", "чиста", "промениста". За віруваннями наших предків, це ім'я наділяло дівчинку мудрістю, інтуїцією та здатністю бачити суть речей.

Ярополк – давнє княже чоловіче ім'я слов'янського походження, яке складається зі слів "яр" (палкий, сильний, яскравий) та "полк" (народ, дружина, військо). Воно означає "вождь палкого війська" або "той, хто сяє серед народу". В історії Київської Русі це ім'я носили кілька відомих правителів, а зараз воно знову привертає увагу своєю величчю та історичною силою.

Дуже гарні та мелодійні імена для дітей можна обрати серед імен на букву "І". Кажуть, що деякі з них притягують у життя справжнє щастя.