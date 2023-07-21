5 унікальних жіночих імен, які рідко можна почути

Кожна людина обирає ім'я відповідно до своїх особистих переконань, традицій та смаків. Для деяких людей привабливими можуть бути рідкісні імена.

Рідкісні імена не так поширені, тому люди, які їх мають, відчувають себе особливими та унікальними. Вони виділяються з-поміж інших, тож це може бути для них джерелом самоідентифікації. Зібрали кілька рідкісних імен, яких ви могли не знати.

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Перелік рідкісних імен для дівчаток

Евігея – ім'я з єврейським корінням. Перекладається як "Радість батька". Була однією з дружин Давида – великого царя народу Ізраїлю, який правив 40 років. Ім'я має різні форми звучання, наприклад, Авігай, Авігеяна, Авігеєва.

Рената – має латинське походження. Сформувалось від чоловічого імені Ренат, основою якого є давньолатинське слово "renatus". Має значення "відродилася" або "народжена заново".

Данелія – це давнє слов'янсько-татарське ім'я. Жіночий варіант чоловічого ймення Данило. Трактування за визначенням мусульман – "Бог – мій суддя". Скорочено цих жінок кличуть Дана, Данеля, Дануля.

Ліана – на латині значить "витонченість", деякі перекладають як "тонка". За іншою версією, з давньогрецької мови його перекладають як "сувора або сумна пісня". Деякі схиляються, що Ліана з'явилось як скорочена форма від повного імені Ліліана. Його сформували від латинського терміна "lilium" – тобто, "лілія".

На думку деяких лінгвістів, Аріна – старий варіант імені з грецьким походженням Ірина. Воно означає "мир", "спокій". Аріна було популярним у слов'ян, особливо серед селян та купців. Інша версія, що ім'я утворилось від старослов'янського імені Ярина, джерелом якого був бог Ярило.