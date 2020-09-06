Успішну американську співачку та засновницю б'юті-імперії Ріанну помітили в Лос-Анджелесі з синцями на обличчі. Як з'ясувалось, кілька днів тому зірка впала з електроскутера. На щастя, інцидент обійшовся без серйозних травм.

Як повідомляє видання TMZ, у п'ятницю ввечері, 4 вересня, Ріанну помітили поблизу одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Співачка чекала на їжу та напої, які замовила з собою, в автомобілі. Вона була в сонцезахисних окулярах. Однак папараці вдалось сфотографувати зірку без аксесуара та зафіксувати синці на її обличчі.

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Представники Ріанни поспішили пролити світло на ситуацію. З'ясувалось, що синець під оком та набряки на обличчі – це наслідки падіння артистки з електроскутера.

Інцидент стався кілька днів тому, проте, як повідомили агенти зірки виданню People, вона відбулась незначними ушкодженнями.

Ріанна зараз у повному порядку, але минулого тижня впала з електричного скутера і набила синці на чолі та обличчі. На щастя, серйозних травм не було, і вона швидко одужує,

– заявили представники знаменитості.

Зазначимо, що в мережі почали ширитися чутки, що Ріанна стала жертвою насильства. Причиною для припущень став інцидент 2009 року, коли співачку жорстоко побив бойфренд американський співак Кріс Браун напередодні престижної музичної церемонії Греммі.

Згодом артист зізнався, що їхній роман був сповнений емоційними сварками і навіть бійками. Проте у той вечір він завдав Ріанні безліч сильних ударів по обличчю і голові та бив її ногами. За цей злочин Кріса Брауна засудили на п'ять років умовно. Після скандального розриву співачка повернулась до коханого, та після кількох місяців стосунків пара знову розійшлась.