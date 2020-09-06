Успешную американскую певицу и основательницу бьюти-империи Рианну заметили в Лос-Анджелесе с синяками на лице. Как выяснилось, несколько дней назад звезда упала с электроскутера. К счастью, инцидент обошелся без серьезных травм.

Как сообщает издание TMZ, в пятницу вечером, 4 сентября, Рианну заметили вблизи одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Певица ждала еду и напитки, которые заказала с собой, в автомобиле. Она была в солнцезащитных очках. Однако папарацци удалось сфотографировать звезду без аксессуара и зафиксировать синяки на ее лице.

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Представители Рианны поспешили пролить свет на ситуацию. Выяснилось, что синяк под глазом и отеки на лице – это последствия падения артистки с электроскутера.

Инцидент произошел несколько дней назад, однако, как сообщили агенты звезды изданию People, она отделалась незначительными повреждениями.

Рианна сейчас в полном порядке, но на прошлой неделе упала с электрического скутера и набила синяки на лбу и лице. К счастью, серьезных травм не было, и она быстро выздоравливает,

– заявили представители знаменитости.

Отметим, что в сети начали распространяться слухи, что Рианна стала жертвой насилия. Причиной для предположений стал инцидент 2009 года, когда певицу жестоко избил бойфренд, американский певец Крис Браун, накануне престижной музыкальной церемонии Грэмми.

Позже артист признался, что их роман был полон эмоциональными ссорами и даже драками. Однако в тот вечер он нанес Рианне множество сильных ударов по лицу и голове и бил ее ногами. За это преступление Криса Брауна осудили на пять лет условно. После скандального разрыва певица вернулась к любимому, но после нескольких месяцев отношений пара снова рассталась.