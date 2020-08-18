Американська поп-співачка Ріанна вирішила змінити напрямок своєї творчості і випустити кулінарну книгу з своїми рецептами і власними порадами.

Британський таблоїд The Sun повідомив, що Ріанна приготувала дещо для своїх фанів, але це не буде новий музичний альбом.

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Вона завжди любила смачно поїсти, а під час карантину задумалась про випуск своєї кулінарної книги. До неї увійдуть улюблені карибські страви Ріанни,

– повідомляє інсайдер.

Співачка також оформила торгівельні права на пісню Sorry, I'm Booked. Її вона збирається використати для промо книжки і кухонного інвентаря, виробництвом якого Ріанна теж хоче зайнятися.

Джерело повідомляє, що артистка є відомою бізнес-леді і випуск кухонного приладдя може стати вибухом. Оскільки попередні проєкти Fenty Beauty i Fenty Skin принесли співачці прибуток в пів мільярда доларів.

Все ж, шанувальники Ріанни чекають від неї альбому ще з 2016 року. Співачка повідомляє: "Я завжди працюю над музикою. І коли я відчую, що її можна випускати, це станеться. І ви не будете розчаровані".