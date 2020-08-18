Американская поп-певица Рианна решила изменить направление своего творчества и выпустить кулинарную книгу со своими рецептами и собственными советами.

Британский таблоид The Sun сообщил, что Рианна приготовила кое-что для своих фанов, но это не будет новый музыкальный альбом.

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Она всегда любила вкусно поесть, а во время карантина задумалась о выпуске своей кулинарной книги. В нее войдут любимые карибские блюда Рианны,

- сообщает инсайдер.

Певица также оформила торговые права на песню Sorry, I'M Booked. Ее она собирается использовать для промо книжки и кухонного инвентаря, производством которого Рианна тоже хочет заняться.

Источник сообщает, что артистка является известной бизнес-леди и выпуск кухонной утвари может стать "взрывом". Поскольку предыдущие проекты Fenty Beauty и Fenty Skin принесли певице доход в полмиллиарда долларов.

Все же, поклонники Рианны ждут от нее альбома еще с 2016 года. Певица сообщает: "Я всегда работаю над музыкой. И когда я почувствую, что ее можно выпускать, это произойдет. И вы не будете разочарованы".