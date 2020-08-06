Голлівудська режисерка Ліллі Вачовскі відверто розповіла про зйомки франшизи "Матриця". Авторка популярного проєкту заявила, що стрічка присвячена трансгендерам та має приховані алегорії.

Про це Ліллі Вачовскі зізналась у документальному фільмі "Розкриття: транс-життя на екрані", що вийшов на ютубі. Режисерка "Матриці" пригадала зйомки дебютної стрічки 1999 року. Тоді Ліллі та її сестра Лана Вачовскі задумували успішний проєкт як історію про трансгендерів. Однак плани режисерок змінились, оскільки у Warner Bros. ще не готові були до відвертого висвітлення цієї теми.

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Я рада, що з'ясувалося, що від початку "Матриця" є транс-алегорією. Але тоді світ корпорацій ще не був до цього готовий,

– розповіла Ліллі Вачовскі.

Режисерка додала, що прихильники франшизи вже давно підозрювали про приховану алегорію, яка свідчила про початковий задум. Ліллі Вачовскі згадала персонажа Світч, яка в реальному житті була чоловіком, а у світі Матриці – жінкою. Саме ця героїня уособлювала самих авторів проєкту, які змінили стать.



Світч із фільму "Матриця" / Фото TimeOut

"Мені подобається, наскільки значущі ці фільми для транс-людей і те, як вони підходять до мене і кажуть: "Цей фільм врятував мені життя". Тому що, коли ви говорите про трансформацію, особливо у світі наукової фантастики, який весь складається з уяви і конструювання світів, а також перетворення здавалося б неможливого на можливе, думаю саме тому вони чіпають їх так сильно", – додала Ліллі Вачовскі.

Дивіться фрагмент документального фільму з Ліллі Вачовскі: відео

Що відомо про авторів проєкту

Ще до виходу першої стрічки "Матриця" режисери польського походження були відомі як брати Лоренс і Ендрю Пол Вачовскі. Однак вже після виходу франшизи представники Голлівуду змінили стать та імена. Так, у 2010 році світ дізнався про Лану Вачовскі, а у 2016-му – про Ліллі.



Трансгендерні режисерки Вачовскі / Фото Pinterest