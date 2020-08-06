Голливудская режиссер Лилли Вачовски откровенно рассказала о съемках франшизы "Матрица". Автор популярного проекта заявила, что лента посвящена трансгендерам и имеет скрытые аллегории.

Об этом Лилли Вачовски призналась в документальном фильме "Раскрытие: транс-жизнь на экране", который вышел на ютубе. Режиссер "Матрицы" вспомнила съемки дебютной ленты 1999 года. Тогда Лилли и ее сестра Лана Вачовски задумывали успешный проект как историю о трансгендерах. Однако планы режисерок изменились, поскольку в Warner Bros. еще не готовы были к откровенному освещению этой темы.

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Я рада, что выяснилось, что от начала "Матрица" является транс-аллегорией. Но тогда мир корпораций еще не был к этому готов,

– рассказала Лилли Вачовски.

Режиссер добавила, что сторонники франшизы уже давно подозревали о скрытой аллегории, которая свидетельствовала о первоначальном замысле. Лилли Вачовски вспомнила персонажа Свитч, которая в реальной жизни была мужчиной, а в мире Матрицы – женщиной. Именно эта героиня олицетворяла самих авторов проекта, которые изменили пол.



Свитч из фильма "Матрица" / Фото TimeOut

"Мне нравится, насколько значимы эти фильмы для транс-людей и то, как они подходят ко мне и говорят: "Этот фильм спас мне жизнь". Потому что, когда вы говорите о трансформации, особенно в мире научной фантастики, который весь состоит из воображения и конструирования миров, а также преобразования казалось бы невозможного на возможное, думаю именно поэтому они трогают их так сильно", – добавила Лилли Вачовски.

Смотрите фрагмент документального фильма с Лилли Вачовски: видео

Что известно об авторах проекта

Еще до выхода первой ленты "Матрица" режиссеры польского происхождения были известны как братья Лоренс и Эндрю Пол Вачовски. Однако уже после выхода франшизы представители Голливуда изменили пол и имена. Так, в 2010 году мир узнал о Лане Вачовски, а в 2016-м – о Лилли.

Трансгендерные режиссерки Вачовски / Фото Pinterest