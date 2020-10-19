Ретроградний Меркурій іншими словами називають зворотним рухом Меркурія. Він виникає в результаті відмінності швидкостей Землі і Меркурія щодо Сонця. Кожного року таких періодів ретроградного Меркурія припадає 3 або 4 рази і триває майже 20 днів.

Меркурій в астрології символізує мислення, обмін інформацією, способи комунікації і торгівлю. Таким чином, вплив ретроградного Меркурія поширюється, насамперед, на спілкування, телефонні розмови, листування, поїздки, всі види засобів транспорту, навчання і комерційну діяльність. У період ретроградного Меркурія в цих областях доволі часто з'являються труднощі, затримки і збої.

Цікаво Що таке ретроградний Меркурій: дати на 2020 рік

У період ретроградного Меркурія у нашому житті можуть виникати помилки і непередбачені обставини, затримуватися і переноситися терміни при оформленні документів. У подорожах можливі запізнення, поломки транспорту, затримки в розкладах. Можуть частіше відбуватися комп'ютерні збої, траплятися проблеми зі зв'язком. Робочі переговори та відрядження, пов'язані з новими проєктами, можуть виявитися не результативними.

Однак, зверніть увагу, що у людей, які мають ретроградний Меркурій в карті народження (близько 20% від загальної кількості населення), такі періоди навпаки можуть відрізнятися підвищеною продуктивністю і ефективністю.

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Коли чекати на ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій у 2020 році має три періоди:

17 лютого (2:54 за Києвом) – 10 березня (5:48 за Києвом).

18 червня (7:59 за Києвом) – 12 липня (11:26 за Києвом).

14 жовтня (4:05 за Києвом) – 3 листопада (19:50 за Києвом).

Як себе поводити та що не можна робити в період Ретроградного Меркурія

У період ретроградності Меркурія радять самотнім особам не заводити серйозних стосунків, адже в майбутньому вони стануть болючими та ні до чого доброго не призведуть. Рекомендовано в цей період відтермінувати усі поїздки, подорожі, відмовитися від серйозних покупок. Не варто в цей час починати відкладати гроші, адже довго вони у вас не протримаються.

До 3 листопада постарайтеся перенести підписання важливих договорів чи закриття серйозних проектів. Також варто відкласти ремонт вдома на більш благополучний період, коли планета повернеться до свого нормального руху орбітою.

За словами астрологів, у дні ретроградності Меркурія треба більше відпочивати, відновлювати свої сили, завершувати всі справи, які тягнуться довгий період та не брати все близько до серця.

Як ретроградний Меркурій вплине на Знаки зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Овна

Овнам варто зосередитися на спілкуванні з іншими людьми. Ви можете бути роздратованими, втомленими чи злими, втім не варто свій поганий настрій виливати на інших людей. Якщо у вас в житті виникли труднощі – докладіть максимум зусиль, щоб їх подолати, не розриваючи ні з ким дружній зв’язок.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Тельця

Тельці будуть у зоні ризику майже в усі періоди ретроградного Меркурія. Причиною всьому стануть недобросовісні колеги, які будуть роздувати плітки в офісі одне про одного. Ваше основне завдання – не залучатися до цієї справи. Нехай вас турбують лише робочі завдання, а осуд колег залишіть осторонь, щоб вберегтися від майбутніх сварок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Близнюків

Якщо Близнюки хочуть якомога легше пережити ретроградний Меркурій, то їм варто більше приділяти увагу своїй другій половинці. Подумайте, що стало причиною того, що ви сваритеся і як це вирішити. Навчіться більше говорити про проблеми вдвох, а не вирішувати їх самостійно.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Рака

Раки будуть турбуватися у період ретроградного Меркурія найбільше про свою зарплатню. Якщо вам здається, що ви мало заробляєте, то візьміть у післяробочий час додаткову роботу, за яку отримаєте непоганий заробіток. Зверніть увагу, що гроші люблять ідеї. Схема гроші заради грошей не працює. Тож, якщо у вас виникне цікава ідея, розкажіть про це керівництву, і можливо, отримаєте премію.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Лева

Левам варто слідкувати за своїми словами, адже слово не горобець. Ненароком ви можете образити свою колегу, подругу чи навіть батьків. У період ретроградного Меркурія слідкуйте за своєю вимовою: не вживайте поганих слів і не засмічуйте свої думки непотребом, який вам в житті не знадобиться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Діви

Дівам потрібно більше часу приділити рідним та близьким. Через вашу постійну зайнятість страждаєте не лише ви через брак спілкування, але й ваші батьки. Виділіть хоча б 10-15 хвилин на день для того, аби запитатися, як у мами і тата справи. Також намагайтеся менше керувати своїм начальством, адже добром це не закінчиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Терезів

Терези, як завжди, будуть увесь свій вільний час проводити в телефоні. Якщо вам здається, що у соціальних мережах усе ваше життя – то ви дуже помиляєтеся. Навіть, якщо ви настільки сильно нерозлучні з телефоном, то постарайтеся хоча б листування замінити простою розмовою, яка суттєво зекономить ваш час і дасть можливість зробити інші корисні речі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Скорпіона

Скорпіони будуть в період ретроградного Меркурія робити усе зі значним запізненням. Якщо ви не можете чогось запам’ятати – створіть нотатку або ж заведіть блокнот, у якому розпишете усі плани. Чітко сплануйте усі поїздки і придбайте квитки набагато раніше від зазначеного часу. За астрологічними прогнозами, не рекомендується відправлятися у подорож наодинці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Стрільця

Власникам автомобілів рекомендується залишити авто вдома у період ретроградного Меркурія. На дорогах часто будуть траплятися аварії, поломки і затори. Якщо ви поспішаєте на зустріч, то постарайтеся вийди з дому хоча б на пів години раніше, щоб часом не потрапити у транспортний колапс.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Козерога

Козероги у період ретроградного Меркурія ніяк не зможуть змусити себе до навчання: вас постійно буде щось відволікати. Астрологи радять виділяти одну годину для навчання, а після неї 15 хвилин на відпочинок. Якщо у вас виробиться така дисципліна, то ви зможете вивчити набагато більше, ніж від вас вимагалося.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Водолія

У Водоліїв буде непростий період у роботі. На вас чекатимуть нові завдання, проєкти, відрядження. Рекомендуємо тримати між роботою та відпочинком баланс, аби повністю не перегоріти роботою, бо потім повернутися у буденний ритм справ буде дуже важко.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на ретроградний Меркурій для Риб

Рибам буде здаватися, що весь світ проти них. Однак, ми вас запевняємо, такі труднощі виникнуть лише у період ретроградного Меркурія. Зберіть усі сили у кулак і просто перечекайте цей неблагополучний період. Усі помилки, які ви зробите – не сприймайте близько до серця, згодом все стане на свої місця.