Ретроградныий Меркурий другими словами называют обратным движением Меркурия. Оно возникает в результате различия скоростей Земли и Меркурия относительно Солнца. Ежегодно таких периодов ретроградного Меркурия выпдает 3 или 4 раза и длятся почти по 20 дней.

Меркурий в астрологии символизирует мышление, обмен информацией, способы коммуникации и торговлю. Таким образом, влияние ретроградного Меркурия распространяется прежде всего на общение, телефонные разговоры, переписку, поездки, все виды средств транспорта, обучение и коммерческую деятельность. В период ретроградного Меркурия в этих областях довольно часто возникают проблемы, задержки и сбои.

Интересно: Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год

В период ретроградного Меркурия в нашей жизни могут возникать ошибки и непредвиденные обстоятельства, задерживаться и переноситься сроки при оформлении документов. В путешествиях возможны опоздания, поломки транспорта, задержки в расписаниях. Могут чаще происходить компьютерные сбои, случаться проблемы со связью. Рабочие переговоры и командировки, связанные с новыми проектами, могут оказаться нерезультативными.

Однако обратите внимание, что у людей, которые имеют ретроградный Меркурий в карте рождения (около 20% от общей численности населения), такие периоды наоборот могут отличаться повышенной производительностью и эффективностью.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Когда ждать ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий в 2020 году имеет три периода:

17 февраля (2:54 по Киеву) – 10 марта (5:48 по Киеву)

18 июня (7:59 по Киеву) – 12 июля (11:26 по Киеву).

14 октября (4:05 по Киеву) – 3 ноября (19:50 по Киеву).

Как себя вести и что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия

В период ретроградности Меркурия советуют одиноким лицам не заводить серьезных отношений, ведь в будущем они станут болезненными и ни к чему хорошему не приведут. Рекомендовано в этот период отсрочить все поездки, путешествия, отказаться от серьезных покупок. Не стоит в это время начинать откладывать деньги, ведь долго они у вас не продержатся.

До 3 ноября постарайтесь перенести подписание важных договоров или закрытие серьезных проектов. Также стоит отложить ремонт дома на более благополучный период, когда планета вернется к своему нормальному движению по орбите.

По словам астрологов, в дни ретроградности Меркурия надо больше отдыхать, восстанавливать свои силы, завершать все дела, которые тянутся долгий период и не принимать все близко к сердцу.

Как ретроградный Меркурий повлияет на Знаки зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Овна

Овнам стоит сосредоточиться на общении с другими людьми. Вы можете быть раздраженными, усталыми или злыми, однако не стоит свое плохое настроение выливать на других людей. Если у вас в жизни возникли трудности – приложите максимум усилий, чтобы их преодолеть, не порывая ни с кем дружескую связь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Тельца

Тельцы будут в зоне риска почти во все периоды ретроградного Меркурия. Причиной всему станут недобросовестные коллеги, которые будут раздувать сплетни в офисе друг о друге. Ваша основная задача – не приобщаться к этому делу. Пусть вас беспокоят только рабочие задачи, а осуждение коллег оставьте в стороне, чтобы уберечься от будущих ссор.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Близнецов

Если Близнецы хотят как можно легче пережить ретроградный Меркурий, то им следует больше уделять внимание своей второй половинке. Подумайте, что стало причиной того, что вы ссоритесь и как это решить. Научитесь больше говорить о проблемах вдвоем, а не решать их самостоятельно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Рака

Раки будут беспокоиться в период ретроградного Меркурия больше о своей зарплате. Если вам кажется, что вы мало зарабатываете, то возьмите в послерабочее время дополнительную работу, за которую получите неплохой заработок. Обратите внимание, что деньги любят идеи. Схема деньги ради денег не работает. Поэтому если у вас возникнет интересная идея, расскажите об этом руководству, и возможно, получите премию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Льва

Львам стоит следить за своими словами, ведь слово не воробей. Ненароком можно обидеть свою коллегу, подругу или даже родителей. В период ретроградного Меркурия следите за своей речью: не употребляйте плохих слов и не засоряйте свои мысли хламом, который вам в жизни не понадобится.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Девы

Девам нужно больше времени уделить родным и близким. Из-за вашей постоянной занятости страдаете не только вы из-за нехватки общения, но и ваши родители. Выделите хотя бы 10-15 минут в день для того, чтобы спросить, как у мамы и папы дела. Также старайтесь меньше управлять своим начальством, ведь добром это не закончится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Весов

Весы, как всегда, будут все свое свободное время проводить в телефоне. Если вам кажется, что в социальных сетях вся ваша жизнь – то вы очень ошибаетесь. Даже если вы настолько сильно неразлучны с телефоном, то постарайтесь хотя бы переписку заменить простой беседой, которая существенно сэкономит ваше время и позволит сделать другие полезные вещи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Скорпиона

Скорпионы будут в период ретроградного Меркурия делать все со значительным опозданием. Если вы не можете чего-то запомнить – создайте заметку или заведите блокнот, в котором распишете все планы. Четко спланируйте все поездки и приобретите билеты намного раньше указанного времени. По астрологическим прогнозам не рекомендуется отправляться в путешествие в одиночку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Стрельца

Владельцам автомобилей рекомендуется оставить авто дома в период ретроградного Меркурия. На дорогах часто будут случаться аварии, поломки и пробки. Если вы спешите на встречу, то постарайтесь выйди из дома хотя бы на полчаса раньше, чтобы случайно не попасть в транспортный коллапс.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Козерога

Козероги в период ретроградного Меркурия никак не смогут принудить себя к обучению: вас постоянно будет что-то отвлекать. Астрологи советуют выделять один час для обучения, а после него 15 минут на отдых. Если у вас выработается такая дисциплина, то вы сможете изучить гораздо больше, чем от вас требовалось.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Водолея

У Водолеев будет непростой период в работе. Вас ждут новые задачи, проекты, командировки. Рекомендуем держать между работой и отдыхом баланс, чтобы полностью не перегореть работой, потому что потом вернуться в обычный ритм дел будет очень трудно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на ретроградный Меркурий для Рыб

Рыбам будет казаться, что весь мир против них. Однако, мы вас уверяем, такие трудности возникнут только в период ретроградного Меркурия. Соберите все силы в кулак и просто переждите этот неблагополучный период. Все ошибки, которые вы сделаете – не воспринимайте близко к сердцу, потом все станет на свои места.