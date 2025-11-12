Ретроградний Меркурій триватиме з 9 по 29 листопада. За цей час він перебуватиме і в Скорпіоні, і в Стрільці. Комусь доведеться зануритись у глибини своєї душі, аби знайти відповіді на питання, які давно турбували, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

На кого вплине ретроградний Меркурій?

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Дорогі Стрільці, будьте готовими до несподіваних новин, які насправді можуть шокувати. Від вашої відповіді залежатиме усе. Потрібно уважно вислухати та подумати, як тут відповісти.

Ці новини змусять зануритися у далеке минуле, яке ви намагаєтеся не згадувати. Потрібно фінально розібратися в тих проблемах, які вже так давно вас непокоять, і зрештою відпустити їх.

Так, може бути складно. Але саме так ви загоїте свої "рани".

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Настав момент, аби переосмислити свій життєвий шлях та орієнтири. Ретроградний Меркурій спонукатиме передивитися, куди саме ви витрачаєте свій час, ресурси та енергію. Можливо, тут потрібно щось підкоригувати.

Але запам'ятайте інший важливий момент! Не потрібно усе негайно змінювати. Спершу ретельно обдумайте, що саме ви хочете відпустити. І поступово впроваджуйте зміни.

Риби

Гороскоп для Риб

Астрологи вважають, що найближчим часом на вас може очікувати певна "буря" на роботі. Тут важливо зберігати спокій та уникати рішень, які можуть кардинально щось змінити.

Найкращим варіантом буде перечекати цю "бурю". А вже наприкінці листопада прийде сприятливий момент, аби задуматися над вашим подальшим кар'єрним шляхом.