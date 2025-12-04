Астрологи вже розповіли, яким буде четвер 4 грудня для всіх знаків зодіаку. День буде цікавим, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 грудня для Овнів

Овнам потрібно задуматися про власні сильні та слабкі сторони. Останнім часом життя підкинуло низку історій, за допомогою яких стало зрозуміло, де вам потрібно ставати кращим.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 грудня для Тельців

Якщо ви почали відчувати сумніви, то багато разів обдумайте, перш ніж йти на радикальне рішення. Не перекладайте провину на інших людей. Якщо ви чесно визнаєте свої помилки, то далі буде легше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 грудня для Близнюків

Повний місяць перебуватиме саме у вашому знаку. Тому сьогодні є висока ймовірність доленосних моментів, які позитивно вплинуть на ваше майбутнє. Будьте готові до цікавих викликів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 грудня для Раків

Раки отримають шанс зробити добру справу для іншої людини. Вам будуть неймовірно вдячні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 грудня для Левів

Сьогодні можливе певне напруження у стосунках з другою половинкою. Старайтеся не наговорити зайвого. Потрібна лише правда.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 грудня для Дів

Нещодавні невдачі можуть підкосити ваш моральний дух. Потрібно усвідомити, що саме так здобувається важливий досвід. З часом ви зрозумієте, що стали сильнішими/

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

На роботі можливі несподівані зміни, які принесуть нові можливості. Зовсім скоро вам можуть запропонувати підвищення або суттєві бонуси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіонів

Якщо ви мріяли про власну справу, то сьогодні Всесвіт підкине цікаву можливість. Хтось зі знайомих озвучить несподівану пропозицію. Це може бути дійсно прибутковий проєкт.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 грудня для Стрільців

Всесвіт підкидає вам випробування. Козорогам не варто братися за кілька справ одночасно. Є ризик, що тоді ви не встигнете нічого зробити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 грудня для Козорогів

Сьогодні ви проявите свої найкращі риси на роботі. Колеги будуть приємно здивовані вашими діями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 грудня для Водоліїв

Водоліям потрібно повірити у себе. Негаразди не мають збивати зі шляху. Потрібно взяти себе в руки та продовжувати рухатися вперед.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 грудня для Риб

Рибам варто попрацювати над власною організованістю. Інколи дійсно не хочеться нічого робити. І це нормально. Але вам потрібно активніше рухатися до своїх цілей.