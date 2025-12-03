Астрологи переконані, що цей грудень буде дивним міксом з хаосу та натхнення. Інколи потрібно буде перечекати та не розкривати одразу усі карти. Але хтось не зможе це зробити і відчує нестримне бажання лізти вперед. Це буде однозначно ризикований хід, але сміливий, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Refinery.

Овен

Гороскоп для Овнів

Грудень стане періодом глибокої внутрішньої трансформації для Овнів. Це відчуття можна порівняти з тим, ніби ви щойно вийшли з тунелю. І нарешті бачите світло.

В повсякденному житті це проявиться в різних ситуаціях. І найголовніше, що Всесвіт сприятиме вам. Розмова, яку відкладали місяцями, пройде легко. Або ж ідея, яка могла роками "зависнути" в нотатках, нарешті знайде своє втілення у житті.

Найголовніше, що минулі проблеми перестануть дихати Овнам у спину. Вам не потрібно більше оглядатися. Ви йдете вперед і будуєте своє майбутнє. Інколи цей шлях може бути незграбним, але вас вже не спинити!

Грудень 2025 року стає початком великої подорожі для Овнів, яка продовжиться наступного року.

Телець

Гороскоп для Тельців

Телець завжди вирізняється терплячістю та стриманістю. Але цього разу вони почнуть діяти по-іншому.

Вже у грудні ви відчуєте, що витрачаєте свою енергію на заняття, роботу чи спілкування, яке насправді не дає потрібного результату. Десь ви щось недоотримуєте; десь поступаєтеся своїми інтересами… Так більше не може тривати. Ви нарешті скажете собі: "Досить. Я заслуговую більшого".

Утім, цей порив не стосується стосунків. Тут потрібно буде виваженими. Зараз не той час, аби щось ламати. Краще зайвий раз зосередитися на тому, як все "відремонтувати".