Астрологи розповіли, чого очікувати 6 грудня 2026 року для всіх знаків зодіаку. На когось чекає напружений день зі справді несподіваною "розв'язкою", розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 січня для Овнів

Подумайте, можливо, ви занадто часто стаєте в "оборонну" позицію. Зазвичай люди не хочуть вас образити. Вони просто намагаються допомогти. А ви одразу все відкидаєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 січня для Тельців

Іноді здається, що близькі люди байдужі до ваших проблем. Але насправді вони не знають, як допомогти. Щира розмова допоможе зняти зайву напругу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 січня для Близнюків

Поспішні висновки здатні наробити аж надто багато проблем. Якщо буде потрібно, переплануйте день, аби вирішити усі нагальні проблеми. Ввечері важливо добре відпочити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 січня для Раків

Очікуйте на величезну кількість справ у вівторок, але не забувайте про внутрішню рівновагу. Якщо втома серйозно накопичилася, то візьміть паузу. Не потрібно все тягнути "на характері".

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 6 січня для Левів

Приготуйтесь до випробувань від Всесвіту, які виникнуть вже вранці. Безвідповідальна поведінка сьогодні створить аж надто багато проблем. Працюйте над довгостроковими цілями та дотримайтеся усіх обіцянок.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 6 січня для Дів

Непередбачувані перешкоди можуть повністю змінити ваші плани. Вся ця ситуація виведе вас з рівноваги. Але згодом очікуйте на цікаву пропозицію, яка повністю змінить настрій дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Не витрачайте час, щоб приборкати чиєсь надмірно високе его. Нехай ця людина сама займається своїми проблемами. Зосередьтеся на своїх завданнях.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 січня для Скорпіонів

Труднощі спікатимуть Скорпіонів цього дня. Чиїсь романтичні наміри вмить розвіються. А деякі проблеми, які давно відкладалися, вилізуть на поверхню. Вже ближче до вечора ви відчуєте полегшення. Але подумайте, що варто зробити, аби ці проблеми не повторилися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 січня для Стрільців

Сьогодні Стрільці зрозуміють, що вони на правильному шляху. Обов'язків стає все більше, і від цього з'явиться певне розчарування. Потрібно морально підготувати себе до того, що доведеться багато працювати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 січня для Козорогів

Козороги відчують потребу у стабільності. Тому сьогодні сприятливий день, аби розпланувати бюджет та визначитися з великими покупками на найближчі місяці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 січня для Водоліїв

Водоліями важливо бути обережними з власними емоціями. Сьогодні є ризики образити когось, хто вам небайдужий.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 січня для Риб

Не потрібно прагнути зробити все й одразу, переходячи в режим "виживання". Розплануйте завдання на увесь тиждень та працюйте у звичайному темпі.