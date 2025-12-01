Астрологи розповіли, яким буде гороскоп на 2026 рік для Близнюків. Здається, комусь настав час пройти через перезавантаження, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Indastro.

Гороскоп на 2026 рік для Близнюків

Саме 2026 рік стане тим періодом для Близнюків, коли вони засвоять уроки, які запам'ятають на все життя. Потрібно налаштуватися та бути готовим до нових викликів. Ви станете кращою версією себе: як у фізичному сенсі, так і в духовному.

Це рік можна буде умовно розділити на 3 періоди. Все змінюється через взаємодію Юпітерами з різними знаками:

1 фаза: 1 січня 2026 року – 2 червня 2026 року.

2 фаза: 2 червня 2026 року – 31 жовтня 2026 року.

3 фаза: 31 жовтня 2026 року – 31 грудня 2026 року.

Гороскоп для Близнюків

Перший етап ознаменується важливими життєвими уроками та вдосконаленням ваших навичок. Все, що ви засвоїте за цей період, буде корисним для вашого майбутнього зростання. Так, можуть статися деякі виклики на роботі та з деякими членами сім'ї. Але ви досить легко їх вирішите. Однак проявіть терпіння та будьте готові йти назустріч.

Другий етап – це вже зовсім інша справа. "Туман" розвіюється – і ви починаєте сяяти. В цей період очікуйте на приємні несподіванки у різних сферах життя. Також зорі прогнозують злет у кар'єрі. І, можливо, настав таки час почати працювати над власним бізнесом?

Третій етап принесе дійсно серйозні успіхи. Особливо якщо ви таки візьметеся за реалізацію своєї справи. У будь-якому випадку Юпітер зверне на вас увагу, якщо ви працюватимете над собою упродовж всього року.

Зрештою астрологи наголошують, що 2026-ий стане для Близнюків роком трансформації та прогресу в різних сферах життя.