На когось очікує ледь чи не найгірший момент у році. Але все одно є лазівки, як врятувати цей день, розповідає Astrology.

Лев

Гороскоп для Левів

Сьогодні цілком може статися ситуація на роботі, яка похитне впевненість та вдарить по самолюбству. Зайвий поспіх та спроба швидко вирішити ситуацію лише усіх насмішить. Астрологи ж радять звернутися за порадою до колег. Тоді все швиденько "замнеться".

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

П'ятниця 13-те – явно не найкращий момент, аби говорити про почуття людині, яка вам подобається. Раптове та дещо несподіване "ні" може вивести Стрільців із рівноваги. Якщо ви вже втрапили в таку халепу, то вкрай важливо не панікувати.

Відреагуйте спокійно та навіть дещо з гумором. Пам'ятайте, що будь-яке "ні" з часом можна перетворити на "так".

Окремо астрологи радять в жодному разі не ділитися секретами з іншими людьми. З часом про них дізнаються небажані "персонажі".