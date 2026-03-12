Три знаки зодіаку проживуть спокійну п'ятницю, якщо дослухаються порад від астрологів. Якщо ж ні, то легко не буде, розповідає Your Tango.

Овен

Гороскоп для Овнів

Останніми тижнями Овни живуть у постійній напрузі. І саме цього дня тривожність може взяти гору над здоровим глуздом. Астрологи радять завтра максимально відсторонитися від того, що вас хвилює. Потрібно перемкнутися на щось приємне, а вже за кілька днів зорі підкинуть правильне рішення, після якого прийде полегшення.

Телець

Гороскоп для Тельців

Навколо можуть з'явитися різні пропозиції та навіть дещо авантюрні варіанти провести цю п'ятницю. Але з усією рішучістю варто їх відкинути. Вечір краще провести у спокої. Саме так Тельці уникнуть неприємностей.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Березнева п'ятниця 13-го підкине Водоліям несподівані випробування на роботі. Астрологи не рекомендують завтра йти на ризик. Краще не братися за особливо відповідальні завдання. Також останнім часом Водолії відчувають значну перевтому. Вам вкрай необхідно добре відпочити упродовж цих вихідних.