Вже відомо, який знак зодіаку йтиме пліч-о-пліч з фортуною упродовж всього тижня, розповідає Your Tango.

Читайте також Хто зі знаків зодіаку посвариться з коханою людиною у березні

Телець

Астрологи впевнені, що увесь тиждень Тельці відчуватимуть неабияку хвилю удачі. Вона підкаже, куди рухатися далі.

Щасливі події в життя Тельців прийдуть завдяки взаємодії Місяця в Козорозі та Урану в Тельці. Це гармонійне поєднання гарантує для них особливо щасливий тиждень з піком у суботу 14 березня.

Астрологи рекомендують Тельцям прислухатися до власних бажань. Життя поступово підводить їх до нового етапу, яким на повну розкриється вже упродовж усього 2026 року.

Гороскоп для Тельців

Але є й попередження! Зараз важливо оцінити ваші рішення та дії, які зробили ще з 2018 року. Є деякі помилки, які все ж не варто повторювати.

У будь-якому випадку Уран підштовхує Тельців до нового розділу в житті. А Місяць в Козорозі дасть внутрішню стійкість та розуміння, що вам справді потрібно.