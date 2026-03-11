Астрологи нагадують, що усі непорозуміння зрештою можна вирішити. Головне, аби обоє були готові йти назустріч один одному, розповідає Astrology.

Овен

Гороскоп для Овнів

Дорогі Овни, час від часу ви перегинаєте палку зі своєю імпульсивністю. Вже у березні вона стане причиною несподіваного скандалу. Кохана людина втомилася від цієї риси і може трішки зірватися. Астрологи радять навчитися вгамовувати свої емоції.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Якщо вже зробили певну дурницю, то навіть не намагайтеся виправдовуватися. Краще сказати правду та по-дорослому підійти до ситуації. Багато конфліктів вдається вирішити, якщо обидві сторони налаштовані бути чесним один з одним.

Лев

Гороскоп для Левів

Гордість Левів та бажання тримати все під контролем вже неодноразово ставало причиною конфліктів у стосунках. Астрологи натякають, що не можна не визнавати власні помилки. Такі речі надто сильно засмучують вашу другу половинку. Адже вона так не поводиться.