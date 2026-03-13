Детальніше про прикмети й забобони, пов'язані з п'ятницею 13-го – розповідає сайт History Extra.

Які прикмети пов'язані з п'ятницею 13-го?

У сучасному світі п'ятниця 13-те асоціюється з безліччю побутових забобонів, до яких багато хто прислухається і сьогодні. Так, у цей день не рекомендується розпочинати жодних нових та важливих справ, не підписувати фінансові угоди та не змінювати місце роботи. Адже вважається, що такі починання приречені на невдачу.

Також багато хто намагається уникати далеких подорожей, остерігаючись технічних несправностей транспорту чи неприємних пригод у дорозі.

Особливу увагу також дехто приділяє і домашнім справам. У народі кажуть, що в цей день краще не займатися садівництвом, не стригти волосся і навіть не міняти постільну білизну, щоб не притягнути в дім негативну енергію або хвороби.

Ба більше, навіть звичайні прикмети, зокрема розбите дзеркало чи зустріч із чорним котом, у цей день сприймаються значно серйозніше, ніж зазвичай.

П'ятниця 13-го / Фото Pinterest

Чому всі бояться п'ятницю 13-го?