У багатьох вченнях число 13 не пов'язують напряму з невдачею. Часто воно асоціюється зі змінами та прихованими можливостями. Особливо це стосується людей, які народилися у ці місяці, розповідає Collective World.

Березень

Народжені у березні виділяються особливо сильною інтуїцією. У такі переломні дні це відчуття може стати ще потужнішим. Успіх цього дня рідко буває випадковим. Просто цього дня вони знають, куди потрібно йти, а що краще оминути.

Жовтень

Ті, хто народився у жовтня добре відчувають баланс. Вони спокійно оцінюють ситуацію та не поспішають з висновками. У такі дні тверезе мислення дає їм неабияку перевагу. Саме тому п'ятниця 13-го часто для них – не проблема, а вікно можливостей. Порада від астрологів сьогодні – звертати увагу на деталі.

Листопад

П'ятниця 13-го особливо відгукується з тими, хто народився у листопаді. Вони фактично живуть серед постійних змін. Тому не дивно, що у такі дні Всесвіт регулярно підкидає їм цікаві шанси. Астрологи вважають, що саме сьогодні з ними станеться подія, яка допоможе прояснити нещодавню заплутану ситуацію.