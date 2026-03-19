Той, хто шукає нові враження, буде переможцем завтрашнього дня, розповідає Astrology.

Читайте також Ці щасливчики отримають все, чого захочуть, цього тижня: кому пощастить

Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 березня для Овнів

На Овнів очікує в позитивному сенсі як шалена п'ятниця, так і не менш активні вихідні. Фортуна буде поруч, тому насолоджуйтеся вашим прекрасним моментом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 березня для Тельців

Серйозна розмова з другою половинкою очікує на Тельців. Вам потрібно нарешті розібратися зі спільними планами. Потрібно визначитися, куди хочете рухатися далі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 березня для Близнюків

Близнюки наближаються до важливих змін у житті. У багатьох це буде пов'язано саме з роботою. Скоро на горизонті виникне цікава пропозиція. Але не спішіть відповідати "так" чи "ні".

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 березня для Раків

Найкращий варіант провести вечір п'ятниці – зустрітися з близькими людьми. Вони допоможуть розслабитися та застрибнути на позитивну хвилю, яка збережеться і на вихідні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 березня для Левів

День підходить для переговорів або відвертої розмови з близькою людиною. Деякі конфлікти зможете завершити майже одразу, якщо будете тримати себе в руках.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 березня для Дів

Не потрібно жити лише на вихідних чи окремими днями. Пам'ятайте, що ви самі можете організувати собі яскравий день фактично будь-коли.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 березня для Терезів

Астрологи радять Терезам почати вже планувати свою літню подорож. Складіть список місць, які хотіли б відвідати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів

Напружена ситуація може скластися довкола роботи. Якщо підходити до цього з холодним розумом, то наслідки підуть на вашу користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 березня для Стрільців

Стрільці можуть отримати пропозицію, від якої фактично неможливо відмовитися. Настільки добрими будуть умови.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 березня для Козорогів

Козорогам не варто зациклюватися на негативі. Дрібні помилки з усіма трапляються. Потрібно просто жити далі і насолоджуватися кожним днем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям зустрітися з друзями на цих вихідних. Це буде одна з тих посиденьок, яку ще давно згадуватимуть зі сміхом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 березня для Риб

Якщо щось не подобається у спілкуванні з людиною, то краще їй про це сказати. Не потрібно "гратися" у мовчанку. Це не принесе користі.