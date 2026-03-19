Той, хто шукає нові враження, буде переможцем завтрашнього дня, розповідає Astrology.
Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
На Овнів очікує в позитивному сенсі як шалена п'ятниця, так і не менш активні вихідні. Фортуна буде поруч, тому насолоджуйтеся вашим прекрасним моментом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Серйозна розмова з другою половинкою очікує на Тельців. Вам потрібно нарешті розібратися зі спільними планами. Потрібно визначитися, куди хочете рухатися далі.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюки наближаються до важливих змін у житті. У багатьох це буде пов'язано саме з роботою. Скоро на горизонті виникне цікава пропозиція. Але не спішіть відповідати "так" чи "ні".
Рак (22 червня – 22 липня)
Найкращий варіант провести вечір п'ятниці – зустрітися з близькими людьми. Вони допоможуть розслабитися та застрибнути на позитивну хвилю, яка збережеться і на вихідні.
Лев (23 липня – 22 серпня)
День підходить для переговорів або відвертої розмови з близькою людиною. Деякі конфлікти зможете завершити майже одразу, якщо будете тримати себе в руках.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Не потрібно жити лише на вихідних чи окремими днями. Пам'ятайте, що ви самі можете організувати собі яскравий день фактично будь-коли.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Астрологи радять Терезам почати вже планувати свою літню подорож. Складіть список місць, які хотіли б відвідати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Напружена ситуація може скластися довкола роботи. Якщо підходити до цього з холодним розумом, то наслідки підуть на вашу користь.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Стрільці можуть отримати пропозицію, від якої фактично неможливо відмовитися. Настільки добрими будуть умови.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козорогам не варто зациклюватися на негативі. Дрібні помилки з усіма трапляються. Потрібно просто жити далі і насолоджуватися кожним днем.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Астрологи радять Водоліям зустрітися з друзями на цих вихідних. Це буде одна з тих посиденьок, яку ще давно згадуватимуть зі сміхом.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Якщо щось не подобається у спілкуванні з людиною, то краще їй про це сказати. Не потрібно "гратися" у мовчанку. Це не принесе користі.