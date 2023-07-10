Пустоцвіт на кабачках: дідівські методи, як з цим боротися

Кабачок – улюбленець серед овочів на столі влітку. Його можна пекти, смажити, робити усілякі закуски. Тому й усі з нетерпінням чекають на появу плодів.

Пустоцвіт на кабачках – часта проблема городників. Вона може виникати через поганий догляд, несприятливу погоду, появу шкідників і хвороб. Які ще причини виникнення пустоцвітів та що з цим робити – знає 24 Канал.

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Пустоцвіт на кабачках: чому і що робити

Для саджання кабачків у землю беріть лише якісне насіння, яке виробляли в правильних умовах 2-3 роки. Якщо воно має певні дефекти або надто сухе – діла не буде. Перед тим, як сіяти, замочіть його у воді з температурою +50-55 впродовж 5-6 годин. Це покращить схожість – здатність сходити в землі.



Насіння кабачків / Фото "Сад 6 соток"

Деякі дачники перебільшують, знаючи, що кабачки дуже люблять воду й починають часто та рясно заливати рослини. Коли вони цвітуть, їх потрібно поливати суто під корінь. Не рекомендується робити це зі шланга, бо вода може опинитись на чоловічих квітках. І тоді їхній пилок буде негожим до запилення жіночих квітів.



Полив кабачків / Фото "Аграрії разом"

Кабачки не є примхливими у догляді, хоча їм дуже потрібне тепло та сонце. Не саджайте кабачки у місцях, де утворюється тінь та накопичується волога. Це призведе до хвороб, і вони будуть утворювати чоловічі квіти – пустоцвіти, а не жіночі.



Кабачок на сонці / Фото "Сам собі агроном"

Якість землі – дуже важливий фактор для нормального розвитку кабачків. Вони не переносять кислі ґрунти. У такій землі вони не хочуть родити. Тож формуються чоловічі квітки, замість бажаних жіночих. Щоб змінити ситуацію, треба приготувати спеціальний розчин: 500 грамів речовини на 10 літрів води. Перемішайте та полийте кабачкову грядку.

Недостатня кількість поживних речовин у землі також спричиняє пустоцвіт. Переконайтесь, що ви вносите достатньо органічних або мінеральних добрив, які містять азот, фосфор і калій.

З народних засобів добре підійдуть дріжджі. Візьміть 100 грамів речовини на 10 літрів теплої води. Можна внести 2 столові ложки цукру. Через 1-2 дні можна поливати кабачки.



Сухі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Обробіть кущі розчином борної кислоти. Зверніть увагу, щоб це добриво потрапило на суцвіття. Це сприятиме формуванню зав’язей.



Борна кислота / Фото "Ковалент"