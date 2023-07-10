Пустоцвет на кабачках – частая проблема огородников. Она может возникать из-за плохого ухода, неблагоприятной погоды, появления вредителей и болезней. Какие еще причины возникновения пустоцветов и что с этим делать – знает 24 Канал.

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Пустоцвет на кабачках: почему и что делать

Для посадки кабачков в землю берите только качественные семена, которое производилось в правильных условиях 2-3 года. Если оно имеет определенные дефекты или слишком сухое дело не будет. Перед тем как сеять, замочите его в воде с температурой +50-55 в течение 5-6 часов. Это улучшит сходство – способность сходить в землю.



Семена кабачков / Фото "Сад 6 соток"

Некоторые дачники преувеличивают, зная, что кабачки очень любят воду и начинают часто и обильно заливать растения. Когда они цветут, их нужно поливать под корень. Не рекомендуется это делать из шланга, потому что вода может оказаться на мужских цветках. И тогда их пыльца будет ненастной к опылению женских цветов.



Полив кабачков / Фото "Аграрии вместе"

Кабачки не капризны в уходе, хотя им очень нужно тепло и солнце. Не сажайте кабачки в местах, где образуется тень и скапливается влага. Это приведет к болезням, и они будут образовывать мужские цветы – пустоцветы, а не женские.



Кабачок на солнце / Фото "Сам себе агроном"

Качество земли – очень важный фактор для нормального развития кабачков. Они не переносят кислые почвы. В такой земле они не желают рожать. Поэтому формируются мужские цветки вместо желанных женских. Чтобы изменить ситуацию, нужно приготовить специальный раствор: 500 г вещества на 10 литров воды. Перемешайте и полейте кабачковую грядку.

Недостаточное количество питательных веществ в земле также вызывает пустоцвет. Убедитесь, что вы вносите достаточно органических или минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий.

Из народных средств хорошо подойдут дрожжи. Возьмите 100 г вещества на 10 литров теплой воды. Можно внести 2 столовых ложки сахара. Через 1-2 дня можно поливать кабачки.



Сухие дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Обработайте кусты раствором борной кислоты. Обратите внимание, чтобы это удобрение попало на соцветие. Это будет способствовать формированию завязей.



Борная кислота / Фото "Ковалент"