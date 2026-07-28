Саме тому появу пернатого в оселі здавна вважають передвісником новин чи навіть наближення біди. Детальніше про це – пише 24 Канал.

Що означає, якщо пташка влетіла у кімнату

Забобонні люди вірять, що стукіт у вікно або політ птаха кімнатою віщує хвороби, втрати або неприємні звістки для господарів дому. Водночас чималу роль відіграє вид птаха. Так, голуба вважали вісником новин, а от синицю чи ворону найчастіше пов'язували з негативними подіями.

Щоб відвернути потенційне лихо, прикмети радять не проганяти птаха силою, а дати йому самостійно знайти шлях на волю. Після цього слід насипати на підвіконня трохи зерна зі словами подяки.

Попри глибоке коріння цього повір'я, орнітологи та науковці пропонують повністю раціональне пояснення такій поведінці птахів. У більшості випадків пернаті залітають у приміщення випадково, переслідуючи комах, шукаючи їжу чи тікаючи від хижаків. Також птахи нерідко плутають прозоре скло з відкритим простором або бачать у ньому відображення дерев і неба. Особливо часто це трапляється в період міграції або в спекотні дні, коли тварини шукають затінок і воду.

Птах вдарився у вікно – до біди чи ні / Фото Magnific

Вірити в народні прикмети чи шукати в усьому природне пояснення – це особистий вибір кожного. Водночас важливо пам'ятати, що немає жодного зв'язку між випадковим візитом птаха та подальшими подіями в житті людини. Тож замість того щоб панікувати, варто просто відчинити вікно ширше й допомогти пернатому безпечно повернутися на вулицю.

А чи знаєте ви, що треба зробити, коли до хати залетіла ластівка.