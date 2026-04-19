Багато вірян у поминальні дні після Великодня приносять на кладовище паски та іншу їжу для покійників. Чи не є це язичництвом і як правильно поминати померлих – розповів священник УГКЦ Олесь Август Чумаков у своєму фейсбуці.

Чому у Провідну неділю несуть паски та їжу на цвинтар?

За словами отця Олеся, традиція приносити їжу на кладовище – звичайна допомога тим, хто цього потребує. Він наголошує: "Бо це милостиня найбіднішим в пам'ять про наших померлих". Історично склалося так, що безпритульні та нужденні люди часто мешкали неподалік цвинтарів або приходили туди в дні поминання. Навіть сьогодні багато людей збирають паски з могил, і в цьому є важливий духовний аспект.

Священник УГКЦ нагадав, що через радянське минуле та часи Голодомору багато хто забув головне правило – людина, яка бере їжу з могили, зобов'язана перед Богом помолитися за того, хто там спочиває. Тому, залишаючи паску, варто просити нужденних про таку молитву.

Окрім милостині, їжа на цвинтарі має і практичне пояснення. У ці дні на могили приїжджають усі родичі, вони ходять від пам'ятника до пам'ятника, спілкуються та моляться. Оскільки люди проводять на кладовищі майже весь день, вони беруть із собою перекус, щоб розділити його з рідними, які підійшли.

Однак отець Олесь категорично застеріг від вживання алкоголю під час таких відвідин. Він підкреслив, що спиртні напої на цвинтарі ніколи не було частиною української традиції. Ця звичка з'явилася саме в радянські часи та є ознакою зневаги до свята Воскресіння Христового.

