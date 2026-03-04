Насправді існує чимало простих варіантів нейл-арту, які легко повторити без спеціального навчання та багаторічного досвіду. Про це написало видання InStyle.
Один із найпростіших дизайнів – горошок. Щоб його створити, знадобиться звичайна шпилька для волосся. Розсуньте її, занурте заокруглені кінчики в лак і акуратно перенесіть крапки на нігті. Візерунок може бути як хаотичним, так і симетричним – усе залежить від вашого настрою.
Манікюр з дизайном горошок / Фото з Pinterest
Ще один милий та лаконічний варіант – сердечка. Їх легко намалювати, поставивши дві маленькі крапки поруч і з'єднавши їх у нижній точці. Такий дизайн виглядає дуже ніжно.
Манікюр з дизайном сердечка / Фото з Pinterest
Якщо хочеться чогось більш весняного, спробуйте квіточки. Для цього намалюйте п'ять крапок акцентним кольором по колу, а в центрі поставте шосту – іншим відтінком. Виходить просто, але доволі ефектно.
Манікюр з квіточками / Фото з Pinterest
Любителькам мінімалізму підійдуть лінії. Це можуть бути тонкі вертикальні або горизонтальні смужки, одна-дві на кожному нігті чи кілька одразу на одному – тут варто дати волю фантазії.
Манікюр з лініями / Фото з Pinterest
Ще один цікавий варіант – зробити кілька нігтів акцентними, а решту залишити нюдовими. На світлій базі можна намалювати тонкі хвилясті лінії зубочисткою, використовуючи акцентний колір.
Манікюр з хвильками / Фото з Pinterest
Якщо ж немає бажання малювати візерунки, зверніть увагу на фольгу. Відривна фольга ідеально підходить для створення абстрактних і текстурних дизайнів: достатньо відірвати невеликий шматочок і притиснути його до нігтя.
Манікюр з фольгою / Фото з Pinterest
Також можна створити веселковий манікюр, поєднавши різні відтінки, які вже є у вашій колекції, як зазначили на сайті Allure.
Різноколірний манікюр / Фото з Pinterest
Як підготувати нігті до манікюру?
- Перед тим як братися до нанесення лаку, важливо правильно підготувати нігті – саме від цього залежатиме охайність і стійкість манікюру. Тож спершу видаліть залишки старого покриття.
- Далі слід попрацювати з кутикулою – нанести спеціальний засіб для її пом'якшення й акуратно відсунути апельсиновою паличкою або пушером. За потреби задирки обережно прибрати кусачками. Після цього нігтям слід надати бажаної форми пилочкою. Легке полірування бафом допоможе вирівняти поверхню та підготувати її до покриття.
- Після завершення манікюру та повного висихання лаку використайте зволожувальний крем, приділяючи увагу кутикулі, як радили експерти The New York Times Style Magazine.