Насправді існує чимало простих варіантів нейл-арту, які легко повторити без спеціального навчання та багаторічного досвіду. Про це написало видання InStyle.

Один із найпростіших дизайнів – горошок. Щоб його створити, знадобиться звичайна шпилька для волосся. Розсуньте її, занурте заокруглені кінчики в лак і акуратно перенесіть крапки на нігті. Візерунок може бути як хаотичним, так і симетричним – усе залежить від вашого настрою.

Манікюр з дизайном горошок / Фото з Pinterest

Ще один милий та лаконічний варіант – сердечка. Їх легко намалювати, поставивши дві маленькі крапки поруч і з'єднавши їх у нижній точці. Такий дизайн виглядає дуже ніжно.

Манікюр з дизайном сердечка / Фото з Pinterest

Якщо хочеться чогось більш весняного, спробуйте квіточки. Для цього намалюйте п'ять крапок акцентним кольором по колу, а в центрі поставте шосту – іншим відтінком. Виходить просто, але доволі ефектно.

Манікюр з квіточками / Фото з Pinterest

Любителькам мінімалізму підійдуть лінії. Це можуть бути тонкі вертикальні або горизонтальні смужки, одна-дві на кожному нігті чи кілька одразу на одному – тут варто дати волю фантазії.

Манікюр з лініями / Фото з Pinterest

Ще один цікавий варіант – зробити кілька нігтів акцентними, а решту залишити нюдовими. На світлій базі можна намалювати тонкі хвилясті лінії зубочисткою, використовуючи акцентний колір.

Манікюр з хвильками / Фото з Pinterest

Якщо ж немає бажання малювати візерунки, зверніть увагу на фольгу. Відривна фольга ідеально підходить для створення абстрактних і текстурних дизайнів: достатньо відірвати невеликий шматочок і притиснути його до нігтя.

Манікюр з фольгою / Фото з Pinterest

Також можна створити веселковий манікюр, поєднавши різні відтінки, які вже є у вашій колекції, як зазначили на сайті Allure.

Різноколірний манікюр / Фото з Pinterest

Як підготувати нігті до манікюру?