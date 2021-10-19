Просила про допомогу: на Закарпатті загинула 17-річна учасниця шоу "Угорщина має талант"
Джерело:Blikk
У селі Великі Лучки Мукачівського району, що на Закарпатті, 15 жовтня трапилась смертельна аварія. Внаслідок трагедії загинули 4 людини. Серед них 17-річна Карина, яка була учасницею шоу "Угорщина має талант".
Сестра загиблої розповіла, що вже після аварії дівчина просила про допомогу в фейсбуці. Про це родичка Карини повідомила у коментарі угорському виданню.
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Сестра загиблої дівчини заявила, що та просила про допомогу
Сестра Сандра розповіла, що у трагічний день Карина не попередила батьків, що йде на зустріч з друзями. Саме тому рідні не знають, в який час вона могла піти з дому, адже вони думали, що дівчина спить у своїй кімнаті.
Вона пішла просто у домашніх капцях, без куртки, у дуже тонкій футболці. Карина завжди любила дуже гарно одягатися... Це все дуже дивно – і те, що вона намагалася попросити допомогу у фейсбуці вже після аварії, хоча наскільки нам відомо, вона загинула миттєво,
– розповіла Сандра.
Сестра загиблої не уточнила, що саме написала Карина в фейсбуці. Проте вона пояснила, що родина до останнього не могла повірити у загибель дівчни. Саме тому їхня мама обзвонила подруг та знайомих дочки, – сподівалась, що Карина ночувала в них.
Надія зникла, коли поліція віддала матері ланцюжок і ключ дочки. Сандра розповіла, що їхній матері після смерті Карини кілька разів викликали швидку, хоч раніше вона не нарікала на здоров'я.
31-річна сестра Карини також сказала: "Я ще не зрозуміла смерті своєї сестри, моя душа ніколи цього не прийме. Біль нашої родини нестерпний. Я не знаю, як пережити цей біль".
Жахлива аварія на Закарпатті: що відомо
- У ніч з 14 на 15 жовтня у селі Великі Лучки Мукачівського району сталась смертельна аварія за участі легковика та евакуатора. Жертвами ДТП стали 4 людей. Окрім того, постраждав водій евакуатора. Всі загиблі – жителі міста Чоп Закарпатської області.
- Попередньо відомо, що водій Renault зіткнувся з евакуатором. У той час останній чіпляв автівку, яка за декілька годин до того потрапила у ДТП на тому ж місці. Усі пасажири Renault загинули на місці трагедії.
- Серед них – 21-річний Ігор Марчишак – співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, 25-річний Юрій Балюк – військовослужбовець Чопського прикордонного загону.
- Окрім того, загинули двоє дівчат – 17 та 18 років. Відомо, що 18-річна загибла дівчина займалась футболом, але взяла паузу в спортивній кар'єрі.