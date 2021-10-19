Сестра погибшей рассказала, что уже после аварии девушка просила о помощи в фейсбуке. Об этом родственница Карины сообщила в комментарии венгерскому изданию.

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Сестра погибшей девушки заявила, что та просила о помощи

Сестра Сандра рассказала, что в трагический день Карина не предупредила родителей, что идет на встречу с друзьями. Именно поэтому родные не знают, в какое время она могла уйти из дома, ведь они думали, что девушка спит в своей комнате.

Она пошла прямо в домашних тапочках, без куртки, в очень тонкой футболке. Карина всегда любила красиво одеваться... Это все очень странно – и то, что она пыталась попросить помощи в фейсбуке уже после аварии, хотя насколько нам известно, она погибла мгновенно,

– рассказала Сандра.

Сестра погибшей не уточнила, что именно написала Карина в фейсбуке. Однако она объяснила, что семья до последнего не могла поверить в гибель девушки. Именно поэтому их мама обзвонила подруг и знакомых дочери, – надеялась, что Карина ночевала у них.

Надежда исчезла, когда полиция отдала матери цепочку и ключ дочери. Сандра рассказала, что их матери после смерти Карины несколько раз вызывали скорую, хотя раньше она не жаловалась на здоровье.

31-летняя сестра Карины также сказала: "Я еще не поняла смерти своей сестры, моя душа никогда этого не примет. Боль нашей семьи невыносима. Я не знаю, как пережить эту боль".

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