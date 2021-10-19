Сестра погибшей рассказала, что уже после аварии девушка просила о помощи в фейсбуке. Об этом родственница Карины сообщила в комментарии венгерскому изданию.
К теме На Закарпатье машина врезалась в эвакуатор и загорелась: четыре человека погибли
Сестра погибшей девушки заявила, что та просила о помощи
Сестра Сандра рассказала, что в трагический день Карина не предупредила родителей, что идет на встречу с друзьями. Именно поэтому родные не знают, в какое время она могла уйти из дома, ведь они думали, что девушка спит в своей комнате.
Она пошла прямо в домашних тапочках, без куртки, в очень тонкой футболке. Карина всегда любила красиво одеваться... Это все очень странно – и то, что она пыталась попросить помощи в фейсбуке уже после аварии, хотя насколько нам известно, она погибла мгновенно,
– рассказала Сандра.
Сестра погибшей не уточнила, что именно написала Карина в фейсбуке. Однако она объяснила, что семья до последнего не могла поверить в гибель девушки. Именно поэтому их мама обзвонила подруг и знакомых дочери, – надеялась, что Карина ночевала у них.
Надежда исчезла, когда полиция отдала матери цепочку и ключ дочери. Сандра рассказала, что их матери после смерти Карины несколько раз вызывали скорую, хотя раньше она не жаловалась на здоровье.
31-летняя сестра Карины также сказала: "Я еще не поняла смерти своей сестры, моя душа никогда этого не примет. Боль нашей семьи невыносима. Я не знаю, как пережить эту боль".
Ужасная авария на Закарпатье: что известно
- В ночь с 14 на 15 октября в селе Великие Лучки Мукачевского района произошла смертельная авария с участием легковушки и эвакуатора. Жертвами ДТП стали 4 человека. Кроме того, пострадал водитель эвакуатора. Все погибшие – жители города Чоп Закарпатской области.
- Предварительно известно, что водитель Renault столкнулся с эвакуатором. В то время последний цеплял машину, которая за несколько часов до того попала в ДТП на том же месте. Все пассажиры Renault погибли на месте трагедии.
- Среди них – 21-летний Игорь Марчишак – сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, 25-летний Юрий Балюк – военнослужащий Чопского пограничного отряда.
- Кроме того, погибли две девушки – 17 и 18 лет. Известно, что 18-летняя погибшая девушка занималась футболом, но взяла паузу в спортивной карьере.