Сестра загиблої розповіла, що вже після аварії дівчина просила про допомогу в фейсбуці. Про це родичка Карини повідомила у коментарі угорському виданню.

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Сестра загиблої дівчини заявила, що та просила про допомогу

Сестра Сандра розповіла, що у трагічний день Карина не попередила батьків, що йде на зустріч з друзями. Саме тому рідні не знають, в який час вона могла піти з дому, адже вони думали, що дівчина спить у своїй кімнаті.

Вона пішла просто у домашніх капцях, без куртки, у дуже тонкій футболці. Карина завжди любила дуже гарно одягатися... Це все дуже дивно – і те, що вона намагалася попросити допомогу у фейсбуці вже після аварії, хоча наскільки нам відомо, вона загинула миттєво,

– розповіла Сандра.

Сестра загиблої не уточнила, що саме написала Карина в фейсбуці. Проте вона пояснила, що родина до останнього не могла повірити у загибель дівчни. Саме тому їхня мама обзвонила подруг та знайомих дочки, – сподівалась, що Карина ночувала в них.

Надія зникла, коли поліція віддала матері ланцюжок і ключ дочки. Сандра розповіла, що їхній матері після смерті Карини кілька разів викликали швидку, хоч раніше вона не нарікала на здоров'я.

31-річна сестра Карини також сказала: "Я ще не зрозуміла смерті своєї сестри, моя душа ніколи цього не прийме. Біль нашої родини нестерпний. Я не знаю, як пережити цей біль".

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