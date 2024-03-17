Яке важливе релігійне свято відзначається 17 березня: історія цього дня, заборони та прикмети

Сьогодні, в останній день Масниці та перед початком Великого посту, традиційно відзначається Прощена неділя. Люди люди прощають одне одному усі образи, аби очиститися духовно. Однак важливо щиро хотіти примирення.

17 березня краще провести у родинному колі, наприклад, накрити великий стіл та поїсти смачних млинців. Час повинен пройти в мирі та спокої, без сварок, передає LifeStyle 24.

Актуально Прощена неділя 2024: як правильно просити вибачення та що не можна робити

Прощена неділя

Цікаво, що наші предки колись на Прощену неділю відвідували близьких, у яких хотіли попросити вибачення. Крім того, люди ходили на могили рідних, аби й з ними примиритися. До речі, сьогодні – останній день, коли можна їсти молочні продукти, оскільки вже у понеділок розпочинається Великий піст.

Історія свята сягає давніх часів. Коли жили ранні християни, монахи покидали храми перед Великим постом. Вони йшли у пустелю, де мали пробути 40 днів на самоті, аби помолитися та підготуватися до Великодня. А у неділю ченці традиційно відвідували літургію. Однак тоді у пустелі було повно небезпек, тому хтось не ризикував приходити. Саме тому люди вирішили у цей день просити одне в одного вибачення та прощатися, адже для когось він міг виявитися останнім. Потім звичай перейняв весь народ.

Що не можна робити

Краще відмовитися від алкоголю, м'ясних та молочних продуктів.

Заборонено займатися рукоділлям, прибирати, прати.

Не рекомендується починати ремонт та фізично працювати.

Не варто сваритися, лихословити, злитися та ображатися.

Не можна відмовляти у прощені та допомозі.

Потрібно відганяти погані думки.

Народні прикмети

Сонячна погода – до теплої осені та щедрого врожаю.

Якщо побачите ластівок, то незабаром потепліє.

Північний вітер – до холодів, південний – до дощу, а східний – до тепла.

Якщо людина продасть усі млинці, то на неї чекає щастя.

Якщо перший млинець купила жінка, то у сім'ї народиться дівчинка.

Що ще відзначають

Щороку 17 березня українці відзначають День мобілізаційного працівника. Професійне свято запровадили 22 серпня 2000 року. Спершу воно припадало на 14 вересня. У 2016 році дату змінили, адже 17 березня 2014 року відбулася перша масштабна мобілізація, у зв'язку з війною, яку розпочала Росія проти України.

Традиційно на третю неділю березня припадає День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 15 лютого 1994 року його започаткував перший президент України Леонід Кравчук. Тому сьогодні дякуємо усім причетним за щоденну роботу.