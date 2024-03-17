17 березня краще провести у родинному колі, наприклад, накрити великий стіл та поїсти смачних млинців. Час повинен пройти в мирі та спокої, без сварок, передає LifeStyle 24.
Актуально Прощена неділя 2024: як правильно просити вибачення та що не можна робити
Прощена неділя
Цікаво, що наші предки колись на Прощену неділю відвідували близьких, у яких хотіли попросити вибачення. Крім того, люди ходили на могили рідних, аби й з ними примиритися. До речі, сьогодні – останній день, коли можна їсти молочні продукти, оскільки вже у понеділок розпочинається Великий піст.
Історія свята сягає давніх часів. Коли жили ранні християни, монахи покидали храми перед Великим постом. Вони йшли у пустелю, де мали пробути 40 днів на самоті, аби помолитися та підготуватися до Великодня. А у неділю ченці традиційно відвідували літургію. Однак тоді у пустелі було повно небезпек, тому хтось не ризикував приходити. Саме тому люди вирішили у цей день просити одне в одного вибачення та прощатися, адже для когось він міг виявитися останнім. Потім звичай перейняв весь народ.
Що не можна робити
- Краще відмовитися від алкоголю, м'ясних та молочних продуктів.
- Заборонено займатися рукоділлям, прибирати, прати.
- Не рекомендується починати ремонт та фізично працювати.
- Не варто сваритися, лихословити, злитися та ображатися.
- Не можна відмовляти у прощені та допомозі.
- Потрібно відганяти погані думки.
Народні прикмети
- Сонячна погода – до теплої осені та щедрого врожаю.
- Якщо побачите ластівок, то незабаром потепліє.
- Північний вітер – до холодів, південний – до дощу, а східний – до тепла.
- Якщо людина продасть усі млинці, то на неї чекає щастя.
- Якщо перший млинець купила жінка, то у сім'ї народиться дівчинка.
Що ще відзначають
Щороку 17 березня українці відзначають День мобілізаційного працівника. Професійне свято запровадили 22 серпня 2000 року. Спершу воно припадало на 14 вересня. У 2016 році дату змінили, адже 17 березня 2014 року відбулася перша масштабна мобілізація, у зв'язку з війною, яку розпочала Росія проти України.
Традиційно на третю неділю березня припадає День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 15 лютого 1994 року його започаткував перший президент України Леонід Кравчук. Тому сьогодні дякуємо усім причетним за щоденну роботу.