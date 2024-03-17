17 березня краще провести у родинному колі, наприклад, накрити великий стіл та поїсти смачних млинців. Час повинен пройти в мирі та спокої, без сварок, передає LifeStyle 24.

Актуально Прощена неділя 2024: як правильно просити вибачення та що не можна робити

Прощена неділя

Цікаво, що наші предки колись на Прощену неділю відвідували близьких, у яких хотіли попросити вибачення. Крім того, люди ходили на могили рідних, аби й з ними примиритися. До речі, сьогодні – останній день, коли можна їсти молочні продукти, оскільки вже у понеділок розпочинається Великий піст.

Історія свята сягає давніх часів. Коли жили ранні християни, монахи покидали храми перед Великим постом. Вони йшли у пустелю, де мали пробути 40 днів на самоті, аби помолитися та підготуватися до Великодня. А у неділю ченці традиційно відвідували літургію. Однак тоді у пустелі було повно небезпек, тому хтось не ризикував приходити. Саме тому люди вирішили у цей день просити одне в одного вибачення та прощатися, адже для когось він міг виявитися останнім. Потім звичай перейняв весь народ.

Що не можна робити

  • Краще відмовитися від алкоголю, м'ясних та молочних продуктів.
  • Заборонено займатися рукоділлям, прибирати, прати.
  • Не рекомендується починати ремонт та фізично працювати.
  • Не варто сваритися, лихословити, злитися та ображатися.
  • Не можна відмовляти у прощені та допомозі.
  • Потрібно відганяти погані думки.

Народні прикмети

  • Сонячна погода – до теплої осені та щедрого врожаю.
  • Якщо побачите ластівок, то незабаром потепліє.
  • Північний вітер – до холодів, південний – до дощу, а східний – до тепла.
  • Якщо людина продасть усі млинці, то на неї чекає щастя.
  • Якщо перший млинець купила жінка, то у сім'ї народиться дівчинка.

Що ще відзначають

Щороку 17 березня українці відзначають День мобілізаційного працівника. Професійне свято запровадили 22 серпня 2000 року. Спершу воно припадало на 14 вересня. У 2016 році дату змінили, адже 17 березня 2014 року відбулася перша масштабна мобілізація, у зв'язку з війною, яку розпочала Росія проти України.

Традиційно на третю неділю березня припадає День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 15 лютого 1994 року його започаткував перший президент України Леонід Кравчук. Тому сьогодні дякуємо усім причетним за щоденну роботу.