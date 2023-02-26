Прощена неділя: що не можна робити і як просити вибачення у рідних

Останній тиждень перед Великим постом закінчується винятковим днем – Прощеною неділею. У цей час важливо попросити вибачення у людей, яких ви могли образити, а особливо – в своїх рідних та близьких.

Цього року 26 лютого є Прощеною Неділею. Великий піст розпочинається 27 лютого, тому така неділя є останнім днем перед початком строго посту, пише 24 Канал.

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Як варто просити вибачення у Прощену неділю

У Прощену неділю важливо попросити вибачення в інших людей. Оскільки віряни мають увійти в піст з чистим сумлінням та щирими намірами. В цей день християни йдуть до храму. На богослужінні читають проповіді, в яких розповідається, як потрібно прощати ближнім.

Зазвичай просять вибачення наступним чином: "Прости мене, якщо зможеш!". У відповідь людина, в якої просять вибачення має промовити: "Бог простить, і я прощаю!". Така розмова зображує відданість християнина Божій волі та мудрості. Оскільки тільки Бог може справедливо судити людину за скоєні гріхи.



Прощена неділя 2023 / Фото Pinterest

Що не можна робити у Прощену неділю

Прощена неділя – це особлива дата для вірян. Оскільки тоді тривають останні приготування до Великого посту. Тому в цей день не можна вживати м'ясні страви. Крім того, варто обмежити себе в алкогольних напоях та не організовувати гучні забави.

Також не можна сваритися та ображати когось. Важливо пробачити усім, хто попросив вибачення, та не тримати ні на кого зла.

У цей день не можна відмовляти в допомозі хто б це не був: рідна людина чи звичайний перехожий на вулиці.



Що не можна робити на Прощену неділю 2023 / Фото Pinterest

Традиції у Прощену неділю

Прощену неділю можна провести в глибоких роздумах над своїм життям, а також щирій молитві до Бога. Вірянам варто обдумати, які обмеження вони можуть виконати в період Великого посту. Оскільки це має стосуватися не тільки тілесних заборон в їжі, а також духовних.

У Прощену неділю прийнято робити добрі справи. А саме: допомогти тим, хто цього найбільше потребує, нагодувати бездомних, волонтерити чи просто ділитися любов'ю з рідними.

У цей день також дозволено їсти яйця, сир та інші молочні продукти. Однак в понеділок, на перший день Великого посту, молочні страви вживати заборонено.

Підкреслимо, що Великий піст для православних та греко-католиків розпочинається 27 лютого та триває до 15 квітня. Натомість у римо-католиків піст розпочинається на тиждень раніше – 20 лютого та закінчується 9 квітня.