В этом году 26 февраля является Прощеным воскресением. Великий пост начинается 27 февраля, поэтому такое воскресенье является последним днем перед началом строго поста, пишет 24 Канал.

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Как следует извиняться в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье важно извиниться перед другими людьми. Поскольку верующие должны войти в пост с чистой совестью и искренними намерениями. В этот день христиане идут в храм. На богослужении читают проповеди, где рассказывается, как нужно прощать ближним.

Обычно извиняются следующим образом: "Прости меня, если сможешь!". В ответ человек, у которого просят прощения, должен произнести: "Бог простит, и я прощаю!". Такой разговор изображает преданность христианина Божьей воле и мудрости. Поскольку только Бог может справедливо судить человека за совершенные грехи.



Прощеное воскресенье 2023 / Фото Pinterest

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – это особая дата для верующих. Поскольку тогда продолжаются последние приготовления к Великому посту. Поэтому в этот день нельзя есть такую пищу: мясные блюда, рыбу, яйца и молочные продукты. Кроме того, следует ограничить себя в алкогольных напитках и не организовывать громкие забавы.

Также нельзя ссориться и оскорблять кого-либо. Важно простить всех, кто извинился, и не держать ни на кого зла.

В этот день нельзя отказывать в помощи кто бы то ни был: родной человек или обычный прохожий на улице.



Что нельзя делать на Прощеное воскресенье 2023 года / Фото Pinterest

Традиции в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье можно провести в глубоких размышлениях над своей жизнью, а также в искренней молитве к Богу. Верующим следует обдумать, какие ограничения они могут выполнить в период Великого поста. Поскольку это должно касаться не только телесных запретов в пище, но и духовных.

В Прощеное воскресенье принято делать добрые дела. А именно: помочь тем, кто в этом больше нуждается, накормить бездомных, волонтерить или просто делиться любовью с родными.

В этот день также разрешено есть яйца, творог и другие молочные продукты. Однако в понедельник, на первый день Великого поста, употреблять молочные блюда запрещено.

Подчеркнем, что Великий пост для православных и греко-католиков начинается 27 февраля и продолжается до 15 апреля. В то же время римо-католиков пост начинается неделей раньше – 20 февраля и заканчивается 9 апреля.