У 2021 році День молоді святкуватимуть 27 червня. Це свято завжди асоціюється з веселощами, гучними вечірками та гуляннями, які іноді "затягуються" на декілька днів.

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День молоді-2021 в Україні: розважальні заходи

Львів

Культурна столиця України – славнозвісний Львів потішить молодь яскравою програмою й видовищними заходами у їхній день. Львів'яни й гості міста можуть відсвяткувати День молоді з прекрасною мелодією джазу на фестивалі Leopolis Jazz Fest. Концерт має три локації, дві з яких – сцена на Площі Ринок та сцена біля Палацу Потоцьких безкоштовні, однак для входу потрібно буде зробити ПЛР-тест.



День молоді 2021 у Львові: заходи / Фото Pixabay

Наступною розкішною локацією для святкування Дня молоді у місті Лева стала "Арена Львів". Саме тут прогримить драйвова подія з назвою "Фестиваль молодості", яка стартує з 25 червня й триватиме до 28 червня. Відвідувачі зможуть насолодитися музикою й танцями й матимуть змогу скуштувати смаколики вуличної кухні.

Однак, на цьому всі веселощі не закінчуються, адже на сам День молоді, тобто 27 червня, на "Арені Львів" запланований масштабний музичний концерт з відомими співаками і співачками. Для молоді Львова виступатимуть такі зірки як Jerry Heil, Laud, Ivan Navi та Sasha Chistova. Захід розпочнеться о 19:00 й завершиться о 21:00.

Рівне

Рівне також збирається "запалювати" на День молоді, адже у місті запланували багато концертів. На майдані Незалежності всі охочі зможуть послухати ритмічні сети діджеїв проєкту "Атмосфера", а також містян потішить спеціально запрошений гурт – "Пацики з Франека".



Рівне День молоді-2021: заходи / Фото Рівненська міська рада

Окрім музичних подій, у зоопарку міста Рівного відбудеться цікавий і розвивальний захід "День домашніх тварин".

Київ

Столиця України "запаслася" веселими активностями до Дня молоді 2021. 26 червня тут презентуватимуть міжнародний музичний фестиваль О-FEST-2021, на якому зберуться провідні артисти з Австрії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Ірану, Казахстану, Китаю, Литви, Молдови. Вперше тут пролунають пісні словенських виконавців.



Київ День молоді 2021: заходи / Фото Pexels

Для того, щоб завітати на подію, гостям треба прийти у літній театр Міського парку Бучі (вул. Інститутська, 56). Дводенною програмою фестивалю передбачені мистецькі акції та різні активності для дітей. Будуть представлені скульптурні експозиції, виставки живопису та графіки, інсталяції сучасного мистецтва, інтерактивні візуальні проєкти.

Також у Києві 25– 27 червня пройде яскравий фестиваль MotoOpenFest 2021. Це місце стане знахідкою для тих, хто захоплюється мотоспортом й розвитком мотоциклетної культури.

Організатори запланували змагання з квадро- та мотоспорту, екстремальні шоу-програми і тест-драйви. До слова, подія пройде у столичному парку "Муромець" та біля Арки дружби народів

Не обійдеться і без музики. На MotoOpenFest 2021 виступатимуть: Бez Обмежень, Ляпис-98, Мачете, Друга Ріка, Скрябін&Юркеш, Табула Раса, ТАРТАК, AS/DS TRIBUTE, Аня Жуліна, Prime Orchestra, Моторролла та інші.

Житомир

У Житомирі на День молоді-2021 запланували не лише розважальні, а й розвивальні заходи. Міська рада вирішила залучити до святкування усю молодь, адже запропонувала чудову програму, до якої входять різноманітні майстер-класи, до прикладу майстер-клас з робототехніки та розвивальні IQ ігри, культурно-пізнавальні акції і мінітренінги.



Житомир День молоді 2021 заходи / Фото Pinterest

Для жителів Житомира і гостей міста, на День молоді 2021 гратиме діджей Veterano-Party, однак "родзинкою" свята стане вогняне шоу від театру вогню "Дім Сонця".

Запоріжжя

У Запоріжжі 26 – 27 червня відбуватиметься Молодіжний фестиваль. Локацією події став парк Трудової слави. На великій сцені міста виступатиме багато запрошених артистів і музикантів: тіктокер Danim, колектив Art Style, діджеї Sancho Dancer Dnepr, Shnaps Kiev, Birdhouse Kiev, Vaylo Kiev, Local Djs-Shepard, Plawers, Lazy T. Не обійдеться без веселощів, адже містян розважатиме стендап-концерт коміків.



Запоріжжя День молоді 2021 / Фото міськради міста

Також працюватимуть зони з аніматорами та дитячими розвагами, зона віртуальної реальності та робототехніки, творча майстерня (художники графіті, майстри з розпису одягу, майстер-класи з живопису), зона відпочинку та фудкорти з їжею та напоями.

Харків

У серці Харкова на День молоді запланували дивувати сетами відомих діджеїв. Тут виступатимуть такі музиканти DJ Andrew, DJ Dolmatov, DJ Arty та DJ Mikie Mak. Харків'яни та гості міста зможуть почути танцювальні мелодії і ритми у саду імені Т. Г. Шевченка. Додамо, що подія відбуватиметься 25 червня о 20:00.



Харків День молоді: заходи / Фото www.flickr.com/photos/artemgetman

Полтава

27 червня на День молоді, у місті проведуть "Молодь fest Полтава 2021". Захід обіцяє бути дуже насиченим, адже тут відбудеться безліч активностей: змагання з лазертагу, фестиваль вуличних танців "SUMMER JAM", кіно просто неба та багато інших розваг. Більше про програму заходів на День молоді у Полтаві можна дізнатись тут.



Полтава День молоді заходи / Фото Pinterest