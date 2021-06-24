В 2021 году День молодежи будут праздновать 27 июня. Этот праздник всегда ассоциируется с весельем, шумными вечеринками и гуляниями, которые иногда "затягиваются" на несколько дней.

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День молодежи-2021 в Украине: развлекательные мероприятия

Львов

Культурная столица Украины – знаменитый Львов порадует молодежь яркой программой и зрелищными мероприятиями в их день. Львовяне и гости города могут отпраздновать День молодежи с прекрасной мелодией джаза на фестивале Leopolis Jazz Fest. Концерт проходит на трех локациях, две из которых – сцена на площади Рынок и сцена возле Дворца Потоцких бесплатные, однако для входа нужно будет сделать ПЦР-тест.



День молодежи 2021 во Львове: мероприятия / Фото Pixabay

Следующей роскошной локацией для празднования Дня молодежи в городе Льва стала "Арена Львов". Именно здесь прогремит драйвовое событие под названием "Фестиваль молодости", которое стартует с 25 июня и продлится до 28 июня. Посетители смогут насладиться музыкой и танцами и смогут попробовать вкусности уличной кухни.

Однако, на этом все веселье не заканчивается, ведь на сам День молодежи, то есть 27 июня, на "Арене Львов" запланирован масштабный музыкальный концерт с известными певцами и певицами. Для молодежи Львова будут выступать такие звезды как Jerry Heil, Laud, Ivan Navi и Sasha Chistova. Мероприятие начнется в 19:00 и завершится в 21:00.

Ровно

Ровно также собирается "зажигать" на День молодежи, ведь в городе запланировали много концертов. На площади Независимости все желающие смогут послушать ритмичные сеты диджеев проекта "Атмосфера", а также горожан порадует специально приглашенная группа – "Пацики з Франека".



Ровно День молодежи-2021: мероприятия / Фото Ровненский городской совет

Кроме музыкальных событий, в зоопарке города Ровно состоится интересное и развивающее мероприятие "День домашних животных".

Киев

Столица Украины "запаслась" веселыми активностями ко Дню молодежи 2021. 26 июня здесь представят международный музыкальный фестиваль О-FEST-2021, на котором соберутся ведущие артисты из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы. Впервые здесь прозвучат песни словенских исполнителей.



Киев День молодежи 2021: мероприятия / Фото Pexels

Для того, чтобы посетить событие, гостям нужно прийти в летний театр Городского парка Бучи (ул. Институтская, 56). В двухдневной программе фестиваля предусмотрены творческие акции и различные активности для детей. Будут представлены скульптурные экспозиции, выставки живописи и графики, инсталляции современного искусства, интерактивные визуальные проекты.

Также в Киеве 25 – 27 июня пройдет яркий фестиваль MotoOpenFest 2021. Это место станет находкой для тех, кто увлекается мотоспортом и развитием мотоциклетной культуры.

Организаторы запланировали соревнования по квадро и мотоспорту, экстремальные шоу-программы и тест-драйвы. К слову, событие пройдет в столичном парке "Муромец" и возле Арки дружбы народов.

Не обойдется и без музыки. На MotoOpenFest 2021 выступят: Бez Обмежень, Ляпис-98, Мачете, Друга Рика, Скрябин&Юркеш, Табула Раса, ТАРТАК, AS/DS TRIBUTE, Аня Жулина, Prime Orchestra, Моторролла и другие.

Житомир

В Житомире на День молодежи-2021 запланировали не только развлекательные, но и развивающие мероприятия. Городской совет решил привлечь к празднованию всю молодежь, ведь предложил замечательную программу, в которую входят различные мастер-классы, к примеру мастер-класс по робототехнике и развивающие IQ игры, культурно-познавательные акции и мини-тренинги.



Житомир День молодежи 2021 мероприятия / Фото Pinterest

Для жителей Житомира и гостей города, в День молодежи 2021 будет играть диджей Veterano-Party, однако "изюминкой" праздника станет огненное шоу от театра огня "Дом Солнца".

Запорожье

В Запорожье 26 – 27 июня пройдет Молодежный фестиваль. Локацией события стал парк Трудовой славы. На большой сцене города будет выступать много приглашенных артистов и музыкантов: тиктокер Danim, коллектив Art Style, диджеи Sancho Dancer Dnepr, Shnaps Kiev, Birdhouse Kiev, Vaylo Kiev, Local Djs-Shepard, Plawers, Lazy T. Не обойдется и без веселья, ведь горожан будет развлекать стендап-концерт комиков.



Запорожье День молодежи 2021 / Фото горсовета города

Также будут работать зоны с аниматорами и детскими развлечениями, зона виртуальной реальности и робототехники, творческая мастерская (художники граффити, мастера по росписи одежды, мастер-классы по живописи), зона отдыха и фудкорты с едой и напитками.

Харьков

В сердце Харькова на День молодежи собрались удивлять сетами известных диджеев. Здесь выступят такие музыканты: DJ Andrew, DJ Dolmatov, DJ Arty и DJ Mikie Mak. Харьковчане и гости города смогут услышать танцевальные мелодии и ритмы в саду имени Т. Г. Шевченко. Добавим, что событие будет происходить 25 июня в 20:00.



Харьков День молодежи: мероприятия / Фото www.flickr.com/photos/artemgetman

Полтава

27 июня на День молодежи, в городе проведут "Молодежь fest Полтава 2021". Мероприятие обещает быть очень насыщенным, ведь здесь состоится множество активностей: соревнования по лазертагу, фестиваль уличных танцев "SUMMER JAM", кино под открытым небом и много других развлечений. Больше о программе мероприятий на День молодежи в Полтаве можно узнать здесь.



Полтава День молодежи мероприятия / Фото Pinterest