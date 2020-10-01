Щороку день міста у Чернівцях святкують в першу суботу жовтня. Припадає День міста у 2020 році на 3 жовтня. Традиційно програма заходів розрахована на декілька днів. Куди піти у цей святковий день у Чернівцях – читайте далі.

Святкування Дня міста розпочнеться у Чернівцях з 2 жовтня. О 10 годині відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки з нагоди 100-річного ювілею від дня народження поета Пауля Целана. Цього ж дня запланований святковий концерт "Місто що надихає", йдеться на сайті Чернівецької міської ради.

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Урочисте відкриття святкувань Дня міста відбудеться у суботу, 3 жовтня, о 12 годині на сходах Ратуші. 3-4 жовтня Чернівці будуть святкувати 612 років з дня першої писемної згадки.

Відомо, що цього року ярмарку не буде. Заклади культури Чернівецької міської ради усі свої заходи, проведуть на відкритому повітрі і з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.



3 жовтня у Чернівцях відзначають День міста

Пресслужба Чернівецької міської ради повідомила, що під час проведення заходів з нагоди святкування Дня міста повністю перекриють рух транспору на площах та вулицях.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку рух перекриють:

– 2 жовтня з 16:30 до 19:00 на площі Філармонії та вул. М. Заньковецької;

– 3 жовтня з 10:00 до 21:00 на площі Театральній на ділянці від вул. І. Котляревського до вул. Е.Штейнбарга;

– 4 жовтня з 14:30 до 17:30 на площі Філармонії та вул. М.Заньковецької.

Програма святкування Дня міста Чернівців

2 жовтня, п’ятниця

10:00 – урочисте відкриття меморіальної дошки з нагоди 100-річного ювілею від дня народження поета Пауля Целана (вул. Саксаганського Панаса, 3);

15:00 – святковий концерт "Місто що надихає" (площа КМЦ "Садгора"; вул. Підкови Івана, 3);

16:00 – концертна програма "Пісенна тайстра" (площа Театральна);

17:00 – літературно-мистецьке свято "Освідчення Чернівцям" (Площа Пресвятої Марії);

17:00 – вітальний флешмоб "У ритмі серця" (Клуб мікрорайону "Рогізна", вул. Возз’єднання, 2а).

3 жовтня, субота

10:00 – покладання квітів до могил бургомістрів, примарів, почесних громадян, учасників АТО (Центральне кладовище, кладовища на вул. Зеленій, Садгори та Роші);

11:30 – чемпіонат м. Чернівців зі спортивного орієнтування (с. Магала, вул. Підлісна, с. Чорнівка – озеро);

12:00 – урочисте відкриття Дня міста Чернівці (Площа Центральна, 1 (міська рада);

12:00 – презентація "Містечка Вікінгів та вітрильної школи СегельХоф" (Парк "Жовтневий");

12:00 – виставка творчих робіт учнів художньої школи ім. М.Івасюка (на розі вулиць М. Гоголя та О. Кобилянської);

12:00 – концертно-розважальна програма "Моє місто – моя історія жива" (Будинок культури мікрорайону "Роша", вул. Горіхівська, 1);

12:00 – концертна програма "Мистецький квартал" (КБУ "Культурно-просвітницький центр м. Чернівців");

12:00 – концертна програма "Святкуємо разом" (сцена біля фонтана Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка);

12:00 – персональна виставка фотохудожниці Юлії Вчерашнюк "Траверсі" (Центр культури "Вернісаж", вул. Кобилянської Ольги, 53);

13:00 – благодійна акція-ярмарка "Подаруй дитині життя" Чернівецького обласного благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію (вул. О. Кобилянської (біля Краєзнавчого музею);

13:30 – показ колекції одягу Чернівецького коледжу дизайну та економіки (вул. Кобилянської Ольги, 3);

16:00 – Чемпіонат України з футболу (ІІ ліга) ФСК "Буковина" (м. Чернівці) – ФК "Поділля" (м. Хмельницький) (стадіон "Буковина", вул. О. Гузар, 1);

16:00 – театр зі смаком кави (вистави, майстер-класи, акторські батли, тощо) (сквер Міського Палацу дітей та юнацтва, вул. Шептицького, 10);

впродовж дня – фотозона "Феєрія осіннього міста" (площа Центральна);

17:00 – урочистості з нагоди 115-ї річниці від дня здачі в експлуатацію будівлі театру та відкриття 90-го театрального сезону (площа Театральна (Центральний вхід у Чернівецький Академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської);

17:00 – концерт академічного камерного оркестру "Capriccio" Чернівецької обласної філармонії ім. Дмитра Гнатюка (органний зал, вул. Українська, 30);

18:30 – допрем′єрний показ фільму "Вусатий фанк" за участі автора сценарію Віталія Барадецького (кінотеатр "Чернівці", вул. Університетська, 10);

19:00 – театралізоване відкриття Арт-об′єкта "Світло Панської вулиці" (початок вул. Кобилянської Ольги);

впродовж дня – пленер Буковинської асоціації акварелістів BWA "Вуличками міста" площі, вулиці та сквери міста).

4 жовтня, неділя