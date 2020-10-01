Ежегодно день города в Черновцах празднуют в первую субботу октября. Приходится День города в 2020 году на 3 октября. Традиционно программа мероприятий рассчитана на несколько дней. Куда пойти в этот праздничный день в Черновцах – читайте далее.

Празднование Дня города начнется в Черновцах со 2 октября. В 10 часов состоится торжественное открытие мемориальной доски по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Пауля Целана. В этот же день запланирован праздничный концерт "Город, который вдохновляет", говорится на сайте Черновицкого городского совета.

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Торжественное открытие празднований Дня города состоится в субботу, 3 октября, в 12 часов на ступенях Ратуши. 3-4 октября Черновцы будут праздновать 612 лет со дня первого письменного упоминания.

Известно, что в этом году ярмарки не будет. Учреждения культуры Черновицкого городского совета все свои мероприятия проведут на открытом воздухе и с соблюдением всех противоэпидемических мер.



3 октября в Черновцах отмечают День города

Пресс-служба Черновицкого городского совета сообщила, что во время проведения мероприятий по случаю празднования Дня города полностью перекроют движение транспорта на площадях и улицах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка движение перекроют:

– 2 октября с 16:30 до 19:00 на площади филармонии и ул. М. Заньковецкой;

– 3 октября с 10:00 до 21: 00 на площади Театральной на участке от ул. И. Котляревского до ул. Э. Штейнбарга;

– 4 октября с 14: 30 до 17: 30 на площади филармонии и ул. М. Заньковецкой.

Программа празднования Дня города Черновцов

2 октября, пятница

10:00 – торжественное открытие мемориальной доски по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения поэта Пауля Целана (ул. Саксаганского Панаса, 3);

15:00 – праздничный концерт "Город, который вдохновляет" (площадь КМЦ "Садгора"; ул. Подковы Ивана, 3);

16:00 – концертная программа "Песенная тайстра" (площадь Театральная);

17:00 – литературно-художественный праздник "Признание Черновцам" (площадь Пресвятой Марии);

17:00 – поздравительный флешмоб "В ритме сердца" (Клуб микрорайона "Рогизна", ул. Воссоединения, 2а).

3 октября, суббота

10:00 – возложение цветов к могилам бургомистров, примаров, почетных граждан, участников АТО (Центральное кладбище, кладбища на ул. Зеленой, Садгора и Роши);

11:30 – чемпионат Черновцов по спортивному ориентированию (с. Магала, ул. Подлесная, с. Черновка – озеро);

12:00 – торжественное открытие Дня города Черновцы (площадь Центральная, 1 (городской совет);

12:00 – презентация "Городка Викингов и парусной школы СегельХоф" (Парк "Октябрьский");

12:00 – выставка творческих работ учащихся художественной школы им. М. Ивасюка (на углу улиц Н. Гоголя и О. Кобылянской);

12:00 – концертно-развлекательная программа "Мой город – моя история живая" (Дом культуры микрорайона "Роша", ул. Гориховская, 1);

12:00 – концертная программа "Художественный квартал" (КБУ "Культурно-просветительский центр г. Черновцов");

12:00 – концертная программа "Празднуем вместе" (сцена у фонтана Центрального парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко);

12:00 – персональная выставка фотохудожницы Юлии Вчерашнюк "Траверси" (Центр культуры "Вернисаж", ул. Кобылянской Ольги, 53);

13:00 – благотворительная акция-ярмарка "Подари ребенку жизнь" Черновицкого областного благотворительного фонда помощи детям, больным раком и лейкемией (ул. О. Кобылянской (возле Краеведческого музея);

13:30 – показ коллекции одежды Черновицкого колледжа дизайна и экономики (ул. Кобылянской Ольги, 3);

16:00 – Чемпионат Украины по футболу (ІІ лига) ФСК "Буковина" (г. Черновцы) – ФК "Подолье" (г. Хмельницкий) (стадион "Буковина", ул. А. Гузар, 1);

16:00 – театр со вкусом кофе (спектакли, мастер-классы, актерские баттлы, и т. п) (сквер Городского Дворца детей и юношества, ул. Шептицкого, 10);

в течение дня – фотозона "Феерия осеннего города" (площадь Центральная);

17:00 – торжества по случаю 115-й годовщины со дня сдачи в эксплуатацию здания театра и открытие 90-го театрального сезона (Театральная площадь (Центральный вход в Черновицкий Академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской);

17:00 – концерт академического камерного оркестра "Capriccio" Черновицкой областной филармонии им. Дмитрия Гнатюка (органный зал, ул. Украинская, 30);

18:30 – допремьерный показ фильма "Усатый фанк" с участием автора сценария Виталия Барадецкого (кинотеатр "Черновцы", ул. Университетская, 10);

19:00 – театрализованное открытие арт-объекта "Свет Панской улицы" (начало ул. Кобылянской Ольги);

в течение дня – пленэр Буковинской ассоциации акварелистов BWA "Улочками города" (площади, улицы и скверы города).

4 октября, воскресенье