У березні цього року відомий поп-гурт "Время и Стекло" заявив про свій розпад. На пам'ять Надя Дорофеєва та Позитив вирішили випустити документальну книжку про 10 років існування гурту.

Популярний український гурт "Время и Стекло" анонсували вихід документальної книжки. Це перша та остання instabook групи. Про це вони повідомили на своїй сторінці в інстаграмі.

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Книжка являтиме собою документальну instabook про 10-річну історію існування гурту. Інстаграм-сторінка "Время и Стекло" вийде у паперовому форматі, але там будуть також представлені неопубліковані раніше фото та спогади.

Це наша історія, наші емоції і спогади - подарунок усім нашим шанувальникам за роки любові і підтримки, – написала група під фото.

Надя Дорофєєва та Позитив хочуть показати всю історію гурту: від першої фотосесії, хіта "Имя 505", нагороди "Група року" та закінчиться все прощальним туром "Останній танець". На сторінках будуть представлені й спогади продюсерів Потапа, Ірини Горової та інших членів Mozgi Entertainment. Книжка буде доступною наприкінці жовтня 2020 року.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, що цього року в березні колектив "Время и Стекло" заявив про свій розпад. Виконавці вирішили продовжити свою співочу кар’єру, але тепер окремо. За їхніми словами, для гурту вони зробили максимум, тепер їхні шляхи розходяться. Надя та Олексій анонсували прощальний тур, який перенесли згодом через пандемію.