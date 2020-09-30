В марте этого года известная поп-группа "Время и Стекло" заявила о своем распаде. На память Надя Дорофеева и Позитив решили выпустить документальную книгу о 10 годах существования группы.

Популярная украинская группа "Время и Стекло" анонсировали выход документальной книги. Это первая и последняя instabook группы. Об этом они сообщили на своей странице в инстаграме.

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Книга будет представлять собой документальный instabook о 10-летней истории существования группы. Инстаграм-страница "Время и Стекло" выйдет в бумажном формате, но там будут также представлены неопубликованные ранее фото и воспоминания.

Это наша история, наши эмоции и воспоминания – подарок всем нашим поклонникам за годы любви и поддержки,

– написала группа под фото.

Надя Дорофеева и Позитив хотят показать всю историю группы: от первой фотосессии, хита "Имя 505", награды "Группа года" и закончится все прощальным туром "Последний танец". На страницах будут представлены и воспоминания продюсеров Потапа, Ирины Горовой и других членов Mozgi Entertainment. Книга будет доступна в конце октября 2020 года.

Для просмотра фото листайте справа:

Напомним, что в этом году в марте коллектив "Время и Стекло" заявил о своем распаде. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру, но теперь отдельно. По их словам, для группы они сделали максимум, теперь их пути расходятся. Надя и Алексей анонсировали прощальный тур, который перенесли впоследствии из-за пандемии.