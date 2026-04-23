Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Прізвище Нюнько має глибоке історичне коріння. Наразі в Україні мешкає лише 151 носій цього родового імені, а найбільше воно поширене на теренах Хмельниччини та Кіровоградщини.
Згадки про Нюньків можна побачити в реєстрах єврейських громад, а також у списках людей, що зазнали політичних репресій у минулому столітті, пише генеалогічне товариство "Рідні". Це свідчить про те, що за лагідним на слух прізвищем часто ховалися долі людей, яким довелося проявляти неабияку стійкість у складні часи.
Що означає прізвище Нюнько?
- Прізвище Нюнько походить від давнього народного прізвиська, в основі якого лежить дієслово "нюняти" або іменник "нюня". У давні часи так називали доволі чутливу, схильну до скарг або ту людину, яка часто проявляла нерішучість і слабкість волі.
- Водночас це могло бути прізвисько дитини, яка часто плакала, або дорослого чоловіка з м'яким характером, який не вмів наполягати на своєму.
- Втім, з часом це родове ім'я офіційно закріпилося в документах, перетворившись на спадкове прізвище. Так, воно є яскравим прикладом антропонімів, що виникли на основі психологічних характеристик людини.