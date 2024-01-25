Утворилися ще у часи козацтва: українські прізвища, які пов'язані з військовою службою

Одними з найдавніших українських прізвищ є ті, що утворилися у часи козацтва. Згодом почали з'являтися й інші варіанти, адже багато українців служили в російській, австрійській, польській та турецькій арміях.

Детальніше про прізвища, які утворилися у зв'язку з військовою службою, читайте у матеріалі. Цікаво, що деякі збереглися й до наших часів.

До речі Давні українські прізвища та імена, які давали лише найдобрішим людям

Які українські прізвища утворилися у зв'язку з військовою службою

Багато прізвищ утворилося у козацьку добу. Вони пов'язані зі зброєю, військовим побутом, назвами козацької військової старшини та зброєносцями. Зокрема, йдеться про такі: Гетьман (Гетьманчук, Гетьманщук, Гетьманюк), Козак (Козачок, Козаченко, Козачук, Козакевич, Козачишин, Козачинський, Козачковський), Рицар, Запорожець, Гарматій, Гармаш, Пушкар (Пушкаренко, Пушкарович), Пластун, Компанієць, Сердюк, Довбиш (Довбущак, Довбишов), Бубній, Сурмач, Сурмій, Трубій (Трембач, Тримбач, Трембачевський, Трембецький), Чура, Цюра, Кошовий, Атаман (Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Отамашко), Полковник, Асаул (Асаулюк, Осаулко), Сотник (Сотниченко), Хорунжий, Хоружий (Хорунжикевич, Хорунжинський).

Прізвища Посполітак та Ритаровський утворилися у зв'язку зі службою у польському війську, а Чавс та Чаус – через службу в турецькій армії.

Під час служби українців в російській та австрійській арміях з'явилися такі прізвища: Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.

Прізвище Боцман походить від служби у флоті, а Піхота, Піхур, Піхура, Пишак – від служби у піхоті.

Складно згадувати про період, коли Україна перебувала під владою різних держав, зокрема Російської імперії. Адже тоді українцям тяжко жилося. Однак історія збереглася не лише на сторінках підручників, але у наших прізвищах.