З часів антів та готів: добірка українських прізвищ, яким тисячі років

Українські прізвища вражають своєю різнобарвністю. Вони пов'язані з різними сферами життя, професіями, особливостями характеру та зовнішності. Деякі до того ж мають тисячолітню історію.

Такі родові імена утворилися ще у VIII столітті нашої ери. Тоді на українських територіях жило плем'я антів, а також син саудівського халіфа, який називався Маслямак. Однак він не міг керувати країною, оскільки його матір була наложницею, хоча й з роду фараонів, пише LifeStyle 24.

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Перелік прізвищ, яким тисячі років

За цей період історії виникли прізвища, які пов'язані з воїном Маслямаком. Йдеться про такі: Масляк, Маслек, Маслак, Маслік, Маслюк, Маслук. Помітно, що у них змінюється лише одна голосна, а решта букв зберігається.

Такі родові імена з'явилися, оскільки син саудівського халіфа мав на території України великий гарем, тож залишив по собі чимало нащадків.

До речі, давньою історією також володіють українські прізвища з закінченням "ахно" або "но": Дахно, Лахно, Кахно, Махно, Вахно, Тахно, Сахно. Подібних варіантів більше немає у жодного народу, зокрема у росіян.

А от з готських часів до нас прийшли прізвища Брикман, Сурман, Котьман, Бікман, Бацман. Останнє з данської мови перекладається як "човняр".

Українські прізвища, давньогрецького походження

Деякі українські прізвища утворилися у Стародавній Греції. У наш час їх залишилось чимало: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Мангуш, Шамлі, Ахбаш, Куркчі, Кіор, Балабан, Волониць, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темір (Теміров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).