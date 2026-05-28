Мали проблеми із законом: 4 прізвища, які вказують на бунтарське минуле предків

Часто ми навіть не здогадуємося, які таємниці приховують наші родові імена, які щодня звучать у побуті. Деякі з них, цілком звичні для мільйонів українців, колись мали дуже специфічне значення.

У праці "Походження українського прізвища" Валентина Лученка розкривається правда про те, які прізвища у давнину мали злочинці. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Які прізвища давали тим, хто мав проблеми з законом?

Прізвище Левенець у сучасному світі мають 2675 українців, які переважно живуть на Тернопільщині та Київщині. У XVII столітті "левенцями" називали учасників повстанського руху на Поділлі. Це були люди, які відмовлялися підкорятися панам, збиралися в лісові загони і здійснювали напади на маєтки.

Водночас запеклим злочинцям, які спалювали садиби та знищували сади, давали прізвище Гайдамака. Це родове ім'я походить від слова, що означає "гнати" або "нападати". Зараз в Україні налічується близько 1800 його власників, які здебільшого живуть на Київщині.

Не менш цікава історія у прізвища Дейнека, яке наразі об'єднує понад 5000 українців в усіх областях країни. Спершу дейнеками називали селян, які озброювалися звичайними дубинами через відсутність грошей на шаблі. У часи великих повстань ці загони часто діяли хаотично, палили панське майно та не підкорялися офіційним наказам гетьманської старшини.

Найпопулярнішим прізвищем серед цієї групи можна сміливо назвати Сердюк. Його нині мають майже 20 000 українців у кожному куточку країни, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Сердюки – воїни найманих піхотних полків, які утримувалися гетьманами. Вони виконували функції особистої гвардії та військової поліції. Однак після ліквідації їхніх полків сердюки часто йшли в ліси і поповнювали лави тих самих гайдамаків.

Що цікаво, завдяки козацьким реєстрам 1756 року ці прізвища закріпилися у документах, трансформувалися у спадкові родові імена і дійшли до наших часів.

