В работе "Происхождение украинской фамилии" Валентина Лученко раскрывается правда о том, какие фамилии в древности имели преступники. Читайте больше – в нашем материале.

Какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом?

Фамилия Левенец в современном мире имеют 2675 украинцев, которые преимущественно живут в Тернопольской и Киевской областях. В XVII веке "левенцами" называли участников повстанческого движения на Подолье. Это были люди, которые отказывались подчиняться господам, собирались в лесные отряды и совершали нападения на имения.

В то же время отъявленным преступникам, которые сжигали усадьбы и уничтожали сады, давали фамилию Гайдамака. Это родовое имя происходит от слова, что означает "гнать" или "нападать". Сейчас в Украине насчитывается около 1800 его владельцев, которые в основном живут в Киевской области.

Не менее интересная история у фамилии Дейнека, которая сейчас объединяет более 5000 украинцев во всех областях страны. Сначала дейнеками называли крестьян, которые вооружались обычными дубинами из-за отсутствия денег на сабли. Во времена крупных восстаний эти отряды часто действовали хаотично, жгли барское имущество и не подчинялись официальным приказам гетманской старшины.

Самой популярной фамилией среди этой группы можно смело назвать Сердюк. Его сейчас имеют почти 20 000 украинцев в каждом уголке страны, по данным генеалогического общества "Родные". Сердюки – воины наемных пехотных полков, которые содержались гетманами. Они выполняли функции личной гвардии и военной полиции. Однако после ликвидации их полков сердюки часто уходили в леса и пополняли ряды тех самых гайдамаков.

Что интересно, благодаря казацким реестрам 1756 года эти фамилии закрепились в документах, трансформировались в наследственные родовые имена и дошли до наших дней.

