Ці 10 українських прізвищ колись давали людям, які постійно плакали

Багато українських прізвищ утворилися від певних особливостей тієї чи іншої людини. Зокрема, все залежало від її характеру. Хтось був доволі тихий та спокійний, а хтось – занадто активний та часто бешкетував.

Деякі прізвища давали людям, які були дуже чутливими та часто лили сльози. Такі родові імена одразу можна впізнати, адже вони асоціюються з цими рисами характеру. Більше – у матеріалі LifeStyle 24.

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Прізвища, які давали плаксивим людям

Люди бувають різними, у кожного переважають погані чи хороші емоції. Плачуть, до прикладу, усі, однак хтось це робить частіше за інших. Таких чоловіків і жінок раніше можна було відрізнити за певними прізвищами.

Рюма – 128 носіїв.

Плаксивий – 154 носіїв.

Плаксій – 1308 носіїв.

Плакош – 220 носіїв.

Рева – 7139 носіїв.

Ревій – 13 носіїв.

Стогній – 1857 носіїв.

Мамій – 139 носіїв.

Журило – 674 носіїв.

Журибіда – 224 носіїв.

Ці прізвища давали плаксивим людям / Фото Canva

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Найпопулярніше родові ім'я з цього списку – Рева найбільше можна почути у Києві (322), Дніпрі (262) та Кривому Розі (249). Воно, до речі, записане у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки.

Друге за поширеністю прізвище з вищезазначеного переліку – Стогній найчастіше зустрічається у Харкові (148), Києві (141) та у місті Золочів Львівської області (51). Зазначимо, що від цього родового імені утворилося декілька схожих: Стогнієнко, Стогнієва, Стогнієв, Стогнушенко та Стогнійчук. Прізвище Плаксій є у селі Семаківці Івано-Франківської області (51), Києві (50) та у місті Барвінкове Харківської області (38).

Людям, у яких був досить слабкий характер, також належали прізвища Шалавило, Шалапута, Галай, Галайко, Тарадай, Вертій, Слабодух. Як бачимо, ці родові імена є доволі цікавими.